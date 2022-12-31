Кличко рассказал о поразительном результате работы немецкой системы IRIS-T

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что немецкая система ПВО IRIS-T показывает поразительные результаты своей работы в небе над Киевщиной, защищая людей и инфраструктуру от российского ракетного терроризма.

Об этом глава украинской столицы рассказал в интервью Der Spiegel.

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Кличко рассказал, что германский ЗРК показал стопроцентную эффективность. Мэр Киева поблагодарил Германию за помощь, а также призвал Германию продолжать помогать Украине защитить себя от российских агрессоров.

Кличко заявил, что "помощи не может быть достаточно", пока продолжается война.

"Немецкие системы противовоздушной обороны работают очень точно. Сто выстрелов, сто попаданий", – заявил Кличко.

Также мэр Киева заявил, что украинская столица сейчас нуждается в как можно больше защитных системах.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев в пятницу, 30 декабря, возвращается к графикам стабилизационных отключений света.

Кроме того, мы ранее информировали, что гендиректор Yasno предупредил о хрупкой стабильности энергосистемы в Киеве.

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