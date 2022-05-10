Кличко сказал, можно ли возвращаться в Киев: "Вероятность обстрелов, ракетных ударов еще остается"

Кличко сказал, можно ли возвращаться в Киев: "Вероятность обстрелов, ракетных ударов еще остается"

Возвращаться в освобожденные населенные пункты на Киевщине пока не рекомендуют.

Гарантировать безопасность там в полном объеме сейчас невозможно.

Об этом во время телемарафона 10 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Вероятность обстрелов, ракетных ударов, к сожалению, еще остается. Мы не можем запрещать кому-либо возвращаться. Мы можем только рекомендовать. Если у вас есть возможность быть в более защищенных местах, где нет риска для вашей жизни, пожалуйста, оставайтесь там”, — подчеркнул Виталий Кличко.

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Он также добавил, что под Киевом большое количество зеленых зон еще остаются заминированными — там есть большое количество взрывоопасных предметов.

“Ограничения есть. Но если вас они не пугают – вы можете возвращаться. Сегодня жизнь понемногу возвращается к нормальной. Тем не менее ее нельзя назвать той, какой она была. Не так, как хотелось бы, работает общественный транспорт. Это связано с ограничением количества маршрутов и состава, уменьшением количества работников КП. Но мы делаем все, чтобы предоставляемый сервис, функционировал”, — подчеркнул городской голова.

Напомним, что из-за обстрелов в Николаевской области ранения получили полтора десятка человек.

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