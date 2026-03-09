- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 355
- Время на прочтение
- 1 мин
Клиентку украинского банка заблокировали из-за попытки верификации на фоне флага РФ: в Сети не сдерживают шутки
Олег Гороховский рассказал о клиентке, которой закрыли доступ в банк через флаг России.
Украинский онлайн-банк Monobank заблокировал счет клиентки, пытавшейся пройти процедуру видеоверификации на фоне российского флага.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Threads.
По его словам, клиентка обратилась в службу поддержки с вопросом о причинах блокировки ее карты. Ответ банка был ироничным, но принципиальным.
«Обратилась клиентка на видеоверификацию по вопросу, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немыта…» — прокомментировал ситуацию Олег Гороховский.
На опубликованном фото видна девушка, позади которой на стене висит флаг страны-агрессора. Именно наличие враждебной символики при официальной процедуре идентификации клиента стало причиной немедленной реакции банка.
В комментариях пользователи иронически отреагировали на ситуацию. Многие высмеяли этот инцидент:
Некоторые пользователи посоветовали применить для «клиентки» особый дизайн карты:
А другие сравнили эту ситуацию с кадром из фильма «Бесславные ублюдки»:
Часть пользователей все же имели другие мнения относительно сообщения Олега Гороховского. Например, что этот флаг может быть совсем не русский:
Напомним, ранее пользователи приложения сообщают о невозможности совершать базовые операции. В Monobank уже взялись за устранение неполадок.