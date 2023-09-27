Клиентоориентированность – прежде всего: в "Новой почте" рассказали о самых неожиданных просьбах людей

В "Новой почте" рассказали, как контактный центр реагировал на ситуации, которые не касались доставки посылок. Уровень клиентоориентированности действительно впечатляет.

Об этом на своей фейсбук-странице рассказал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

От просьб найти родственников до спасения семьи

По словам Поперешнюка, на бесплатную линию обратилась девушка на 13-й неделе беременности. Она сказала, что нуждается в помощи мужчины, но не может ему позвонить. "Без лишних вопросов набрали мужа, он связался и сразу поехал к жене – мы проверили", – заметил он.

Однажды к операторам обратился раненый боец ВСУ. Он попросил найти своего собрата, но знал только имя, фамилию и город проживания. Свой телефон он потерял в бою, а номера собратья не знал. Вспомнил, что сослуживец жил недалеко от отделения почты.

"Просит сообщить, что жив, хоть и в госпитале. Связь слабая, общаемся в вайбере и наконец находим побратима! Как это приятно было сообщать, что он жив! А еще – побратим связался с женой бойца и пересказал это приятное известие и ей ! Связи не было 3 недели…", – поделился соучредитель.

Среди прочего, одна клиентка попросила оператора сходить в аптеку. Забрать лекарство нужно было в Селидово Донецкой области, а отправить в Вышгород Киевской.

"Это была последняя пачка именно этого лекарства в Украине. Специалист перезвонил в тамошнее отделение и обо всем договорился. Силами прекрасной команды отделения в Донецкой области отправили ей лекарства уже через 20 мин, а киевские коллеги проконтролировали вручение", – говорится в публикации.

В "Новую почту" также обращался врач. Дело в том, что в медучреждении находился раненый, не помнивший телефон родных, но знал, что ему приходили посылки НП от родственников. Специалист нашла отправление, которое ему совершала сестра. Позвонили по телефону, родственников связали между собой.

Сотрудники компании помогли и студенту, которому нужно было напечатать и отправить важные документы.

"Пожилой клиент позвонил нам и попросил подсказать телефон, за которым можно заказать молитву. Специалист не растерялся и нашел контакты духовной поддержки украинской православной церкви. Подошло!", – подчеркнул Поперешнюк.

Однажды специалисты помогли клиенту найти контакты банка, а в другой – автобусный график из Львова в село Дулицкое.

"Обратилась девушка. Муж выгнал из дома. Средств нет, позвонить может только нам, потому что для клиентов это бесплатно. Просит связаться с мамой. Мгновенно связываемся, сообщаем, но мать беспокоится, чтобы дочь ничего с собой не сделала. Позвонить донцы тоже не может – нет денег на счете. Звонки с разговорами через оператора более 10 минут – пересказываем дочке, что мама ее любит и нужно жить ради сына. А с мужем помирятся. Далее звонки матери, передаем слова благодарности дочери, а еще благодарность за посылки от нее. На третьем круге разговоров специалист принимает решение пополнить счет матери, чтобы она самостоятельно смогла связаться с дочерью", – отметили в компании.

Дочку проинформировали, что мама позвонит, и все проконтролировали. Помощь предоставлена.

"Новопочтовцы, горжусь вами безгранично!", – резюмировал соучредитель компании.

Ранее "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации по городу.

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