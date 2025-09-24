- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 1 мин
Клиентов "Новой почты" атакуют фишинговые сообщения: что известно
Мошенники присылают фальшивые SMS с сообщением о «задержке посылки»
"Новая почта" предупредила клиентов об опасных SMS от мошенников, которые якобы поступают от компании и содержат фишинговые ссылки.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты в Telegram
В последнее время клиенты начали получать сообщения с неизвестных номеров с текстом: «Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса». В SMS добавляется ссылка, якобы для подтверждения адреса, которая на самом деле предназначена для сбора личных и банковских данных.
Компания отмечает: не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте личную информацию. Такие сообщения следует удалять и предупреждать близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обман.
Вся официальная коммуникация «Новой почты» ведется только через проверенные каналы:
официальный сайт,
мобильное приложение,
социальные сети,
SMS-сообщения от подтвержденных номеров.
Компания призывает клиентов быть внимательными и сообщать о подозрительных SMS службе поддержки.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Новая почта» ввела новые ограничениядля незарегистрированных продавцов. Сервис «НоваПей» будет действовать по новым лимитам для онлайн-оплат и денежных переводов, которые устанавливаются индивидуально для каждого пользователя.