Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Клиентов "Новой почты" атакуют фишинговые сообщения: что известно

Мошенники присылают фальшивые SMS с сообщением о «задержке посылки»

Автор публикации
Наталия Магдык
Клиентов "Новой почты" атакуют фишинговые сообщения: что известно

"Новая почта" предупредила клиентов об опасных SMS от мошенников, которые якобы поступают от компании и содержат фишинговые ссылки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты в Telegram

В последнее время клиенты начали получать сообщения с неизвестных номеров с текстом: «Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса». В SMS добавляется ссылка, якобы для подтверждения адреса, которая на самом деле предназначена для сбора личных и банковских данных.

Компания отмечает: не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте личную информацию. Такие сообщения следует удалять и предупреждать близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обман.

Вся официальная коммуникация «Новой почты» ведется только через проверенные каналы:

  • официальный сайт,

  • мобильное приложение,

  • социальные сети,

  • SMS-сообщения от подтвержденных номеров.

Компания призывает клиентов быть внимательными и сообщать о подозрительных SMS службе поддержки.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Новая почта» ввела новые ограничениядля незарегистрированных продавцов. Сервис «НоваПей» будет действовать по новым лимитам для онлайн-оплат и денежных переводов, которые устанавливаются индивидуально для каждого пользователя.

Дата публикации
Количество просмотров
74
