Клиентов "Новой почты" атакуют фишинговые сообщения: что известно

"Новая почта" предупредила клиентов об опасных SMS от мошенников, которые якобы поступают от компании и содержат фишинговые ссылки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты в Telegram

В последнее время клиенты начали получать сообщения с неизвестных номеров с текстом: «Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса». В SMS добавляется ссылка, якобы для подтверждения адреса, которая на самом деле предназначена для сбора личных и банковских данных.

Компания отмечает: не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте личную информацию. Такие сообщения следует удалять и предупреждать близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обман.

Вся официальная коммуникация «Новой почты» ведется только через проверенные каналы:

официальный сайт,

мобильное приложение,

социальные сети,

SMS-сообщения от подтвержденных номеров.

Компания призывает клиентов быть внимательными и сообщать о подозрительных SMS службе поддержки.

