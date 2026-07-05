Климат Украины стремительно меняется: эксперт объяснила, почему жара и погодные аномалии становятся нормой

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В Украине уже фиксируют заметные климатические изменения. Жара, пылевые бури и резкие погодные аномалии становятся все чаще.

Об этом заявила президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок.

По ее словам, субтропический климатический пояс сдвинулся примерно на 140 км в северном направлении. В результате регионы, традиционно имевшие умеренный климат, все чаще сталкиваются с экстремальными погодными колебаниями.

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«В августе выпал снег в Карпатах. Не исключаем, что в этом году будут такие аномальные явления», — говорит она.

По ее словам, считать, что во всем виновата планета — ложный подход, ведь к таким изменениям привели люди. Да, мы получили ситуацию, к которой не готовы.

Ранее в Тихом океане зафиксировали гигантскую волну теплой воды, которая может свидетельствовать о начале мощного климатического явления Эль-Ниньо. Ученые предупреждают, что это явление способно существенно изменить атмосферную циркуляцию и вызвать экстремальные погодные события по всей планете. Ожидается рост количества разрушительных осадков, а также температурных аномалий и климатических контрастов в разных регионах мира.

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