Климатический сдвиг в Украине: самый сильный за 150 лет Эль-Ниньо изменит погоду

Эль-ниньо принесет засухи и наводнения

Глобальные климатические изменения готовят новое серьезное испытание для человечества. Ведущие мировые климатологи предупреждают, что в 2026–2027 годах Землю может накрыть самый мощный экологический феномен за последние 150 лет — «супер»-фаза Эль-Ниньо , которая принесет планете аномальную жару, масштабные засухи и наводнения. какими будут последствия для нашего государства.

О том, как это природное явление повлияет на погоду в Украине, рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".

Синоптик призвал не паниковать раньше времени из-за хайповых заголовков, но готовиться к серьезной разбалансированности погодных условий. По словам метеоролога, в Украине летом снова возможны волны жары, однако это не означает катастрофическую засуху или стабильные +50°C в тени на протяжении всего сезона.

Что ждет Украину: оценка Виталия Постриганя

«Распространенный миф: что сильнее Эль-Ниньо означает больше климатических катастроф. На самом деле, это не так. Более мощный Эль-Ниньо только повышает вероятность определенных погодных явлений, но не гарантирует их. Именно поэтому громкие заголовки в СМИ часто преувеличивают реальные риски», – объяснил Постригань.

В то же время синоптик подчеркнул, что общая тенденция к увеличению опасных погодных явлений в Украине очевидна. К примеру, только в Черкасской области количество аномально жарких дней уже возросло почти вдвое — с 11 до 21 за сезон. Параллельно с этим фиксируется опасная повторяемость сильных локальных гроз, внезапных смерчей и разрушительного града.

Что касается прогнозов на ближайшие дни, то на страну влияет Каспийский циклон, удерживающий влажную и неустойчивую атмосферу с кратковременными дождями. Так что о сильной жаре в ближайшее время говорить преждевременно.

На фоне таких тревожных прогнозов метеоролог дал четкий ответ на вопрос, стоит ли украинцам паниковать: краткий ответ нет. Однако игнорировать климатические изменения тоже нельзя. Сам по себе Эль-Ниньо не является стопроцентной гарантией крушения в каждом конкретном регионе. Это лишь значительное повышение вероятности аномалий, требующее системной подготовки: создания резервных запасов продовольствия, разработки систем раннего оповещения населения и гибкой адаптации сельского хозяйства к новым реалиям.

«Поэтому пользуемся и доверяем научно обоснованным подходам и меньше – ярким заголовкам и хайповым сообщениям», – резюмировал Виталий Постригань, напомнив, что масштаб любого природного вызова всегда зависит от того, насколько человечество окажется к нему готовым.

Мировые масштабы угрозы и позиции NOAA

В глобальном масштабе ситуация выглядит гораздо более тревожной. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) оценивает вероятность наступления «супер»-фазы Эль-Ниньо в период с октября 2026 по февраль 2027 в 65%. При этом обычное потепление Тихого океана с вероятностью 82% начнется уже к июлю этого года.

Феномен заключается в аномальном прогревании поверхностных вод Тихого океана, в результате чего в атмосферу выбрасывается колоссальное количество тепловой энергии. Профессор Пол Раунди из Университета Олбани отметил, что у этого цикла есть все шансы стать самым масштабным с 1870-х годов. Если предыдущий период Эль-Ниньо (2023–2024 годы) сделал 2024 год самым жарким в истории наблюдений, то будущий «супер-цикл легко побьет этот рекорд в 2027 году. Мировой экономике это чревато падением улова рыбы, масштабными пожарами в Австралии и Калифорнии.

Почему супер-Эль-Ниньо считают самой плохой экологической катастрофой

Современные ученые с особым страхом анализируют подобные процессы, поскольку исторические параллели выглядят жутко. Самая сильная аналогичная вспышка активности в Тихом океане была зафиксирована в 1877–1878 годах. Тогда из-за продолжительной глобальной засухи и тотальных неурожаев на нескольких континентах начался масштабный голод, убивший 50 миллионов человек в Индии, Китае и Бразилии. К этому моменту это составляло до 4% всего населения планеты, и если бы такая трагедия масштабов XIX века повторилась сегодня, количество жертв могло бы достигнуть 250 миллионов.

Доцент Университета штата Вашингтон Дипти Сингх предостерегает, что сейчас ситуацию существенно усложняет современное глобальное потепление, ведь атмосфера и океаны уже гораздо теплее полутора веков назад. К счастью, в отличие от прошлого, человечество теперь имеет мощную систему мониторинга: более 4 тысяч глубоководных буев в реальном времени передают данные в метеоцентры ECMWF и NOAA, что позволяет правительствам стран готовиться к ударам стихии заранее.

Климатический «хлыстовой удар» как мультипликатор войн и конфликтов

Кроме сугубо экономических потерь резкие изменения погоды способны провоцировать серьезные геополитические кризисы. Американские исследователи, проанализировав базу данных по более чем 500 вооруженным противостояниям за последние десятилетия, пришли к выводу, что климатические колебания могут предусмотреть вспышки войн в уязвимых регионах. Главным фактором риска является не жара сама по себе, а жесткий дефицит воды и сельскохозяйственный стресс, который оказывает давление на и без того перегруженные общины в бедных странах.

Особую опасность представляет так называемый Индийский океанический диполь (IOD) — климатическая система, подверженная мгновенным перепадам между крайностями, создавая эффект «хлыстового удара» (резкий переход от экстремальной засухи к сокрушительным наводнениям). Ученые отмечают, что изменчивость климата не создает войну напрямую, но работает как мощный мультипликатор угроз, усиливая существующие социальные, религиозные и политические конфликты, что дает гуманитарным организациям четкий тревожный сигнал для превентивного реагирования.

