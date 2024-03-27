Клименко о пострадавших во время атаки оккупантов на Харьков: "Самому младшому пострадавшему три месяца" (фото)

В первые минуты после атаки все соответствующие службы оказались на месте.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по жилому кварталу Харькова. В результате чего пострадали, в частности, дети. Самому маленькому – всего три месяца.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр МВД Игорь Клименко.

“Снова атака по гражданским, снова цель – дети. Младшему пострадавшему от российской атаки всего 3 месяца. Враг цинично ударил по городу авиабомбами днем – просто по жилой застройке. Многоэтажки, детский сад – вот что стало целью террористов”, — подчеркнул Клименко.

По его словам, в первые минуты после атаки все соответствующие службы были на месте и эвакуировали людей, оказывали помощь потерпевшим и фиксировали последствия.

“По состоянию на сегодняшний день количество пострадавших возросло до 19 человек, среди них — дети 13, 9, 2 лет. Младшему пострадавшему всего 3 месяца. К сожалению, одного мужчину спасти не удалось”, — добавил министр.

Кроме того, оккупанты нанесли и авиаудару по Донбасу. В Покровском районе повреждены 29 многоквартирных домов и лавки. Два человека пострадали.

“Благодарю тех, кто работает на местах ударов: следователи, спасатели, взрывотехники, патрульные, психологи – всем, кто спасает и поддерживает гражданских. Всем, кто фиксирует преступления России для международных судов”, — отметил Игорь Клименко.

Напомним, что для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас.

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