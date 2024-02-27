Клименко ответил на призывы "пусть полицейские воюют"

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о возможных сценариях участия полицейских в боевых действиях.

Сейчас в Украине каждый полицейский самостоятельно принимает решение о том, где ему нести службу: в полиции или в ВСУ.

Об этом глава МВД Игорь Клименко рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+"

"Каждый принимает решение из полицейских, что ему делать. Служить, защищая публичный порядок в составе полиции, второе — может пойти в боевое подразделение и воевать под командованием Вооруженных сил Украины, в составе полицейского подразделения, например, третий вариант — положить удостоверение на стол и пойти под мобилизацию", – рассказал Клименко.

В то же время он объяснил, что в случае добровольного включения правоохранителя в состав Вооруженных сил он увольняется со службы в полиции, ведь эти две структуры имеют разные законы регулирования.

"Пока нет никаких квот в государстве (для тех полицейских, которые вступают в ВСУ – ред.). Если потребуется, то мы все станем к оружию и будем защищать государство", — сказал Клименко.

Министр также ответил, как он относится к общественному давлению, вроде "пусть полицейские воюют".

"А чем ребята в полиции отличаются от тех, кто в народном хозяйстве работают? Они что, имеют опыт боевых действий? В основном нет", — сказал Клименко.

Напомним, в обновленном законопроекте о мобилизации, поданном в Раду, предлагают привлечь полицейских и работников других правоохранительных органов к военной службе. Руководитель Нацполиции Иван Выговский рассказал о ситуации, в которой воевать придется всем.

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