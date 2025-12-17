Клименко посетил Харьковскую и Донецкую области: что министр рассказал о ситуации на фронте

Денис Прокопенко и Игорь Клименко / © Игорь Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о рабочей поездке на восток Украины — в Харьковскую и Донецкую области, которые ежедневно находятся под ударами российских войск.

На Харьковщине Клименко заслушал доклады об оперативной ситуации от командира 2-го корпуса Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского и руководителя Восточного регионального управления Госпогранслужбы Александра Птицы. По его словам, Купянское направление остается одним из ключевых, ведь именно там противник пытается развивать наступление.

«Успешная операция „хартийцев“ совместно со смежными подразделениями Сил обороны по деблокированию Купянска — результат четкого планирования и профессиональных действий. Именно так и выглядит эффективная военная работа», — говорится в сообщении.

Отдельно министр обратил внимание на усиленную эвакуацию. Он добавил, что мобильные подразделения Миграционной службы и сервисных центров МВД сейчас предоставляют услуги непосредственно там, где это наиболее необходимо.

В Донецкой области Клименко заслушал доклад командира 1-го корпуса НГУ «Азов» Дениса Прокопенко. Подразделения корпуса держат одни из самых сложных участков фронта и, по словам министра, ежесуточно наносят противнику значительные потери — в среднем до 500 человек пехоты.

«Результативно работают и подразделения беспилотников. Только „Феникс“ пограничников в декабре обезвредил более 1000 оккупантов, поразил почти 400 единиц роботизированных систем и логистического транспорта врага», — добавил министр.

Кроме того, на базе полиции Донетчины были сформированы антидронные группы, которые за два месяца уничтожили более 900 вражеских БпЛА.

Во время поездки также обсудили вопросы материального обеспечения боевых подразделений Нацгвардии. По словам Клименко, потребности на следующий год уже сформированы, и МВД работает над их покрытием.

«Приятно было пожать руку и вручить награды тем, кто обороняет, наступает, спасает, эвакуирует, держит тыл и фронт. Именно эти люди — крепкие и несокрушимые — являются нашей главной гарантией безопасности. Благодарен каждому за службу. Работаем. Держим позиции», — добавил глава МВД.

Напомним, российские войска 17 декабря нанесли удары в Херсоне по объекту тепловой генерации. Из-за этого возможны перебои с теплоснабжением.