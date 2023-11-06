Клименко прокомментировал наличие у жены Тишлека паспорта РФ: "Не является основанием для увольнения"

Супруга заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, которого временно отстранили от исполнения обязанностей, Александра Балакай ездила в Россию и временно оккупированный Крым с российским паспортом. Как писали СМИ, она до сих пор является владелицей паспорта страны-агрессора.

Глава МВД Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям" прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг своего зама.

"Де-юре, наличие любого паспорта, в том числе и российского, не является основанием для увольнения. Учитывая моральную сторону, происходящее сегодня во время войны с РФ, то мы должны говорить о другой стороне медали и об особом интересе наших спецслужб по проверке того или иного гражданина или его родных, если у них есть паспорта Российской Федерации. Где проживают родственники, какое общение есть, сколько раз выезжал или не выезжал к своим родственникам, будь то РФ или это временно оккупированные территории, но это должны сделать специалисты, имеющие доступ к такого рода информации", — прокомментировал он.

Глава МВД также рассказал, что когда вышло расследование журналистов о его заместителе Дмитрии Тишлеке и его жене Александре, Клименко как раз находился в командировке в Литве.

"Я не сразу смог его посмотреть и проанализировать, потому что у меня было много встреч. Поэтому, когда наконец-то смог пересмотреть, мы начали собирать данные, что произошло и какие вопросы подняли журналисты… Назначили служебное расследование, определили персональный состав комиссии, которая будет проводить соответствующие мероприятия по проверки. Сегодня (30 октября – ред.) комиссия уже провела первое заседание. Тишлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас все уполномоченные лица изучают вопросы, изложенные в журналистском расследовании", — добавил Игорь Клименко.

Расследование о Дмитрии Тишлеке и его жене

Журналисты Bihus.Info провели расследование и обнаружили, что Дмитрий Тишлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а жена Тишлека даже после полномасштабного вторжения РФ не лишилась паспорта страны-агрессора.

СМИ также обнародовали документ о поездках жена Тишлека Александры Балакай в Россию и Крым с паспортом РФ.

Дмитрий Тишлек утверждает, что СМИ "исказили факты" в журналистском расследовании о его возможных связях с Россией. Тишлек также попросил ГБР инициировать проверку фактов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на скандал с Дмитрием Тишлеком и сообщил, что до получения выводов следствия Тишлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Игорь Клименко заверил, что если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

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