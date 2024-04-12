Клименко рассказал, что у полиции есть базы уклонистов от службы: статистика впечатляет

Глава МВД заявил, что полиция будет проверять всех уклонян.

Полиция имеет в своих базах информацию о сотнях тысяч человек, возможно, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает Укринформ.

Он заявил, что полицейские могут работать вместе с работниками ТЦК на улице, но повестку вручать может только военный.

"И мы совместно работаем на блокпостах. В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК ", – сказал Клименко.

Он заявил, что полиция разыскивает граждан, уже получивших повестку, но уклоняющихся от мобилизации. Клименко подчеркнул, что сотрудники полиции действуют только в соответствии с письменным обращением работников ТЦК.

Кроме того, министр заявил, что админпротоколы по этой группе лиц составляют исключительно работники ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что уклонистов будут ограничивать право управлять авто.

Кроме того, мы ранее информировали, что ДБР разоблачило банду, которая под видом работников ТЦК обворовывала уклонистов во Львовской области.

Читайте также: