Клименко рассказал первые детали расследования убийства активиста Демьяна Ганула

На данный момент у правоохранителей есть конкретные зацепки, касающиеся убийства активиста и волонтера Демьяна Ганула в Одессе. Расследованием займутся следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Нацполиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности", — заявил Клименко.

Напомним, ранее руководитель МВД Игорь Клименко официально заявил об убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.

Читайте также: