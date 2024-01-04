Клименко рассказал, сколько дел об уклонистах расследует полиция: количество шокирует

Полиция готовит в суд 2,6 тысячи дел против уклонистов от мобилизации.

В Национальной полиции сейчас есть 9 тысяч дел по уклонению от мобилизации, 2600 из которых уже направлены в суд.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Изначально протокол об административном правонарушении составляет работник ТЦК. А уже потом, если этот уклонист начинает менять место жительства, злостно уклоняется от мобилизации, от службы, тогда ТЦК сообщает об этом органы Национальной полиции. Нацполиция в рамках Уголовного производства уже расследует такие факты", – рассказал министр.

По его словам, в настоящее время в Нацполиции уже расследуется около 9 тысяч таких уголовных производств. 2600 материалов уже направлены в суд. Это ст. 336 УКУ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Республики Молдова нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ. Фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы нашего государства.

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