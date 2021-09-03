Клиническая смерть 14-летнего школьника в школе Запорожье: это уже второй подобный случай в этом заведении

Клиническая смерть 14-летнего школьника в школе Запорожье: это уже второй подобный случай в этом заведении

Парень находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Запорожье на уроке 14-летний подросток знепритмонив и перестал подавать признаки жизни. Медсестра школы вместе с работником оказывали реанимационную помощь школьнику до приезда скорой.

Об этом сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

"По состоянию на сейчас ребенок в реанимации, состояние тяжелое. Врачи обеспокоены, второй случай с похожей симптоматикой. Собираем рабочую группу в состав которой будут входить медики", — написала Злата Некрасова.

Она добавила, что ранее в больницу с похожей симптоматикой ранее уже попадал еще один ученик из этой школы — Тимофей.

Напомним, что в январе этого года в школе №15 Запорожья произошел клиническая смерть в 11-классника. Парню тоже стало плохо в учебном заведении перед уроком физкультуры. Его удалось реанимировать в школе, но через несколько дней он скончался в больнице.

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