"Клиника первой несет ответственность": стоматолог о смерти 7-летнего мальчика во время лечения зубов

Когда врачи вводят конкретный препарат, они должны знать и антидот, если возникнет реакция на медикамент.

Зубы детям от 2 до 7 лет всегда лечат под наркозом. Без общего обезболивания их вылечить почти невозможно.

Об этом сообщил стоматолог Ярослав Заблоцкий.

Врач сомневается, что в клинике не был проведен предварительный анализ. Это основные правила. Причиной могли стать особые генетические отклонения, которые сразу не обнаружили. Но, безусловно, установить все обстоятельства следствия.

"Клиника как раз в первую очередь несет эту ответственность, что родители ознакомлены. Это документ, который внедрен Министерством здравоохранения", — убежден Ярослав Заблоцкий.

Напомним, в Киеве на приеме у стоматолога скончался 7-летний мальчик. По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения наркоза. Бригада "скорой" в течение двух часов пыталась реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок скончался.

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