Клирик УПЦ МП из Одессы, собирающий деньги на разрушенный собор, купил последний айфон

Сам священнослужитель УПЦ МП объяснил, что ему нужен айфон, чтобы "снимать много видеороликов для спасения людей".

Волонтер Елена Ротари заметила, как архидиакон Андрей Пальчук из Одесской епархии УПЦ МП в магазине покупает телефон iPhone 14 Pro Max.

"Когда вы перечисляете деньги на восстановление московского собора в Одессе, вы должны понимать, что ваши деньги уходят на айфоны. К примеру, 9 января Андрей Пальчук, это спикер МП, покупает телефон iPhone 14 Pro Max", – написала она и опубликовала соответствующие фото.

Священнослужитель УПЦ МП из Одессы Андрей Пальчук покупает iPhone / Фото Олена Ротарі

Отметим, что у себя на странице Пальчук размещал информацию о сборе средств на восстановление Свято-Преображенского кафедрального собора в Одессе, разрушенного российской ракетой 23 июля.

Судя по публикации, айфон он покупал еще до сбора средств. Цена iPhone 14 Pro Max, который купил "батюшка", составляет примерно 58 тыс. грн.

Сам Пальчук объяснил, зачем ему последний айфон.

"Узнал, что Елена Ротари опубликовала фото, как я покупаю айфон в январе. Я молюсь за наше государство, за наш народ, за нашу церковь, чтобы спастись от внешнего врага. Хочу вам сказать, что этот iPhone служит для того, чтобы снимать много видеороликов для спасения людей, чтобы собрать деньги и вылечить многие болезни и среди них часто встречаются онкозаболевания. И когда вы такие вещи говорите, нужно сначала поинтересоваться, а потом говорить", – говорит священнослужитель.

Он заверил, что у него есть и обычный недорогой телефон, которым пользуется, и показал его на видео.

Центр публичных расследований добавляет, что начальнику Пальчука, митрополиту УПЦ МП Одесской епархии Агафангелу "дарят именные коньяки", а сам он якобы "любит очки марки Cazal LEGENDS 955".

Ранее сообщалось, что за митрополита УПЦ МП Павла "Мерседеса" внесли 33 млн грн залога и выпустили на свободу.

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