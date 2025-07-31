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- Украина
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Клирик УПЦ МП получил разрешение на командировку в Германию и не вернулся — СМИ
Как оказалось, клирики УПЦ МП мобилизационного возраста могли ездить за границу в командировку. Известно, что, по крайней мере, один из них не вернулся, однако таких случаев может быть больше.
Из загранкомандировки не вернулся 38-летний клирик УПЦ Московского патриархата, получивший 3-месячное разрешение на выезд.
Об этом сообщает издание «Духовный фронт Украины».
По информации издания, Киевская митрополия УПЦ МП сообщила Госслужбе по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) о невозвращении из заграничной командировки своего клирика Максима Шевченко, 1987 года рождения.
Отмечается, что Максиму Шевченко руководство УПЦ МП поручило заботиться общине этой церкви в Нюрнберге, Германия. Общество УПЦ МП в Нюрнберге действует с сентября 2023 года. Приглашение было предоставлено этим же приходом.
Целью выезда за границу назвали «обеспечение духовных потребностей украинцев, которые в результате российской военной агрессии против Украины вынужденно проживают в Германии». Период приглашения — три месяца, с 14 апреля 2025 года по 14 июля 2025 года.
Однако 21 июля 2025 года ДЭСС получила письмо от УПЦ МП, в котором сообщалось о невозвращении их подчиненного Максима Шевченко из загранкомандировки.
В письмо УПЦ МП добавила медицинскую справку, выданную Максиму Шевченко 11 июля 2025 года. Однако в издании утверждают, что в справке не был указан диагноз и речь не шла о госпитализации.
Из-за невозвращения Шевченко и отсутствия ответов на предварительные запросы относительно других священнослужителей, ДЭСС приостановила проработку ходатайств о получении разрешения Администрации Госпогранслужбы на выезд за границу служителей УПЦ МП.
Ранее сообщалось, что дочь попа УПЦ МП установила камеру под куполом храма, чтобы следить за ВСУ для россиян.