Клирик УПЦ МП получил разрешение на командировку в Германию и не вернулся — СМИ

Поп-уклонист из УПЦ МП / © unsplash.com

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Из загранкомандировки не вернулся 38-летний клирик УПЦ Московского патриархата, получивший 3-месячное разрешение на выезд.

Об этом сообщает издание «Духовный фронт Украины».

По информации издания, Киевская митрополия УПЦ МП сообщила Госслужбе по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) о невозвращении из заграничной командировки своего клирика Максима Шевченко, 1987 года рождения.

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Клирик УПЦ МП Максим Шевченко скрылся за границу

Отмечается, что Максиму Шевченко руководство УПЦ МП поручило заботиться общине этой церкви в Нюрнберге, Германия. Общество УПЦ МП в Нюрнберге действует с сентября 2023 года. Приглашение было предоставлено этим же приходом.

Целью выезда за границу назвали «обеспечение духовных потребностей украинцев, которые в результате российской военной агрессии против Украины вынужденно проживают в Германии». Период приглашения — три месяца, с 14 апреля 2025 года по 14 июля 2025 года.

Однако 21 июля 2025 года ДЭСС получила письмо от УПЦ МП, в котором сообщалось о невозвращении их подчиненного Максима Шевченко из загранкомандировки.

В письмо УПЦ МП добавила медицинскую справку, выданную Максиму Шевченко 11 июля 2025 года. Однако в издании утверждают, что в справке не был указан диагноз и речь не шла о госпитализации.

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Из-за невозвращения Шевченко и отсутствия ответов на предварительные запросы относительно других священнослужителей, ДЭСС приостановила проработку ходатайств о получении разрешения Администрации Госпогранслужбы на выезд за границу служителей УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что дочь попа УПЦ МП установила камеру под куполом храма, чтобы следить за ВСУ для россиян.