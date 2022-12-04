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"Клонируют": разведчик оккупанте объяснил быстрое пополнение потерь Сил обороны Украины

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1155
Время на прочтение
1 мин
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"Клонируют": разведчик оккупанте объяснил быстрое пополнение потерь Сил обороны Украины

Фото: Associated Press

Российские разведчики заговорили о клонировании украинских военных.

Российские оккупанты придумали объяснение быстрому восполнению потерь среди бойцов Сил обороны Украины. Они говорят, что Украина клонирует солдат.

Об этом сообщает "Лента.ру".

Такое объяснение озвучил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в так называемой "Луганской народной республике".

"Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, словно их где-то клонируют", — сказал десантник.

По словам разведчика, каждое утро на позиции противника оказывается такое же количество солдат, как было накануне, и такое происходит каждый день.

Напомним, что ВС РФ испытывает нехватку боеприпасов, оборудования и другого обеспечения. Из-за погодных условий боевые действия в Украине замедляются, однако украинское сопротивление не угасает.

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Дата публикации
Просмотры
1155
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