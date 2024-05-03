Клопотенко шокировал перепиской с журналистом: что такого написали известному шеф-повару (фото)

На скриншотах видно, что ему предлагает сотрудничество якобы редактор "Забороны", который не называет своего имени.

Шеф-повар Евгений Клопотенко обнародовал отрывок из разговора якобы с редактором издания "Заборона", который предлагает ему сотрудничество, а затем, якобы ошибившись чатами, обзывает его. В издании отрицают, что с Клопотенко общался кто-то из его работников.

Отрывки из разговора Клопотенко опубликовал в соцсети X.

На скриншотах видно, что ему предлагает сотрудничество якобы редактор "Забороны", который не называет своего имени. Он рассказывает, что его издание запускает рубрику подкастов и хочет пригласить Клопотенко как гостя на первый выпуск.

Уважаемые твиттеряне, на связи с вами хуэсос по версии редакторов независимого медиа Запрет.



И вот что мне любопытно. Если я вам так неприятн, нахуя вы мне пишете? pic.twitter.com/g3Yu3JzJ28 — Yevhen Klopotenko (@klopotenko_chef) May 3, 2024

Человек, назвавшийся представителем "Забороны", спрашивает у Клопотенко, сколько будет стоить запись выпуска с ним, и тот отвечает, что обычно это ничего не стоит. Через минуту якобы редактор посылает еще одно сообщение, очевидно ошибившись чатами, где пишет: "Этот х*есос говорит, что это ничего не стоит".

Опубликовав этот разговор в соцсетях, Клопотенко написал: "И вот что мне интересно. Если я вам так неприятен, нах*я вы мне пишете?"

В "Забороне" прокомментировали эту ситуацию, предположив, что она является "направленной стратегией для разжигания хейта" в сторону медиа. Главный редактор Евгения Костина утверждает, что коммуникацию с Клопотенко вели от имени фейка, ведь, по ее словам, Telegram не позволяет переписываться в личных сообщениях от имени канала, а логотип издания мог поставить себе как фотографию пользователя кто угодно.

Тем более, говорит она, "Заборона" ведет коммуникацию по поводу интервью или проектов с личных страниц редакторов, а не с официальных аккаунтов. Кроме того, главный редактор утверждает, что ее издание сейчас не планирует выпускать подкасты.

"Тем не менее, нам очень жаль, что под атаку (вряд ли это шутка) попал именно Евгений Клопотенко, которого мы очень ценим", — добавила Костина.

Напомним, известный повар-шоумен Евгений Клопотенко ошеломил историей, как ему отказали в открытии украинского ресторана в Японии.

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