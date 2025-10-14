KLR Bus: Германия стала главным направлением для украинцев летом 2025 года

Реклама

Оператор национального рынка пассажирских перевозок KLR Bus исследовал пассажиропоток между Украиной и странами Европы в летние месяцы 2025 года. Самыми популярными странами среди пассажиров стали Германия, Чехия, Польша, Испания и Австрия. В то же время в ТОП-5 городов вошли Берлин, Прага, Варшава и Краков. Польские и чешские города украинцы выбирают не только как конечный пункт назначения, но и транзитные хабы, откуда продолжают путешествия самолетами.

Для удовлетворения повышенного спроса KLR Bus увеличила частоту таких направлений, как Украина-Германия-Украина, а также Украина-Испания-Украина, на которых задействовали дополнительный автобусный парк. Для упрощения процесса приобретения билетов в компании также были введены услуги раннего бронирования, программы лояльности и акционные предложения.

Диджитализация сервиса затронула также другие процессы.

«Мы активно использовали такие цифровые инструменты, как Live-GPS трекинг автобуса в приложении для пассажира, за счет чего уменьшили нагрузку на контакт-центр в пиковые дни. Мы также ввели сервис автоматических уведомлений об изменении рейса или задержке автобуса», – рассказал Андрей Хоркавы.

В компании также сообщили о некоторых изменениях в поведении пассажиров при планировании поездок.

«С ростом конкуренции на рынке, уменьшается порог принятия решения о покупке билета, ведь клиенты имеют больший выбор перевозчиков в удобные для них часы отправления и прибытия. Конечно, выросли требования к сервису и комфорту в автобусах: Wi-Fi, розеток, пространства для ног, туалетов. Хотя у крупных операторов это уже давно стало базовым стандартом», – отметил основатель KLR Bus.

Что же касается процесса пересечения государственной границы, то в компании отметили, что его продолжительность увеличилась, учитывая, что, например, Польша ввела обязательную процедуру фотографирования и сканирования отпечатков пальцев пассажиров. Это привело к задержке автобусов на границах на 5-6 часов. По мнению специалистов, этот вопрос можно было бы урегулировать на межгосударственном уровне для упрощения процедуры пересечения государственной границы.

По данным перевозчика, система есть Очередь (система бронирования времени для пересечения границы для лицензированного транспорта) не полностью справилась на украинско-польской границе на таких пунктах пересечения, как «Рава-Русская» и «Грушев».

«К сожалению, мы также впервые столкнулись с трудностями для водителей. Впервые с момента введения военного положения, ни один водитель даже при наличии полного пакета документов, подтверждающих официальное трудоустройство и будучи внесенным в систему «Путь», не смог пересечь государственную границу с первого раза», - рассказывает Хоркавы.

Из-за мобилизации и миграции населения в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками, особенно в пиковый сезон, ощущается дефицит кадров, особенно водителей и техников.

«Мы наблюдаем нехватку технического персонала для обслуживания подвижного состава. Это означает, что конкуренция за кадры в отрасли растет, и мы усиленно работаем над содержанием и развитием персонала. Мы стали первым перевозчиком, кто начал привлекать женщин-водительниц , и они уже отлично зарекомендовали себя даже на длительных маршрутах. Очень приятно, что наши клиенты поддержали такую инициативу», – отметил основатель KLR Bus.

В планах компании на ближайшее время диджитализация процессов, использование искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и ценообразования, гибкого управления маршрутами и повышения стандартов сервиса и безопасности.

Отдельное внимание в KLR Bus уделяют расширению партнерской сети, чтобы предложить пассажирам новые удобные пересадочные возможности. Для этого компания усилила сотрудничество с операторами перевозочного рынка, терминалами и технологическими платформами в странах ЕС. Это, говорят там, является ключевым элементом стратегии удовлетворения сезонного спроса и укрепления международной интеграции.

"Мы стараемся не только модернизировать существующие процессы, но и постоянно находимся в поиске новых технологических подходов, которые позволят выйти на другой уровень конкурентоспособности на европейском рынке", - резюмировал Андрей Хоркавы.