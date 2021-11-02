"Клуб итальянской киноклассики" продолжает собирать ценителей кино

Итальянский кинематограф 50-80-х годов прошлого столетия стал золотым фондом мировой культуры. Кинофестиваль "Молодость" при поддержке посольства Италии и Итальянского института в Украине прошлой весной показали 10 фильмов выдающихся итальянских режиссеров — Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Пьера Паоло Пазолини и других. Некоторые фильмы впервые демонстрировались в полной режиссерской версии, а все – в качественной реставрации. Демонстрация фильмов вызвала большой интерес и просьбу продолжить "Клуб итальянской киноклассики".

Поэтому с 28 октября кинофестиваль "Молодость" продолжает показы итальянских киношедевров. По традиции, демонстрация фильмов проходит в столичном кинотеатре "Жовтень". Новый цикл начался на прошлой неделе фильмом "Семейный портрет в интерьере" (1974) режиссера Лукино Висконти с Бертом Ланкастером, Хельмутом Бергером, Сильваной Мангано и Клаудией Кардинале.

Завтра, 3 ноября, зрителей ждет драма "Чочара" (1960) режиссера Витторио Де Сики с Софи Лорен и Жаном-Полем Бельмондо. Фильм рассказывает о жизни вдовы и успешной владелицы продуктового магазина в Риме Чезиры. Вторая мировая война бурлит, и на фоне ежедневных взрывов она опасается за свою дочь, 13-летнюю Розетту. Чтобы избежать ужасов бомбардировок Рима, она решает вернуться на время в родное село. Чезира считает, что там им будет безопаснее. Молодой интеллектуал Микеле влюбляется в Чезиру, но она слишком увлечена благополучием своей дочери и вопросом их выживания, чтобы ответить на его робкие ухаживания. В конце концов, Чезира решает вернуться в Рим. Но по дороге домой женщина столкнулась с ужасами войны.

Купить билеты можно в кассе кинотеатра "Жовтень" и по ссылке.

Следующие кинопоказы в рамках "Клуба итальянской киноклассики":

10 ноября – "Солдатские девки" (1965) режиссера Валерио Дзурлини с Анной Кариной, Мари Лафоре и Леей Массали

17 ноября – "Конформист" (1970) режиссера Бернардо Бертолуччи с Жаном-Луи Трентиньяном

24 ноября — "Дни любви" (1954) режиссера Джузеппе Де Сантиса с Мариной Влади и Марчелло Мастрояни

Фильмы показываются на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами. Каждый фильм представляет арт-директор Кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

Информационный партнер проекта – группа 1+1 media.

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