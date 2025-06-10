Клубничная Луна над Украиной: фото редкого явления распространяются по Сети

Клубничная Луна в Украине / © ТСН.ua

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После заката 10 июня над Украиной можно увидеть «Клубничную» полную Луну. Такое явление считают редким, ведь эта Луна — самая низкая по горизонту за последние 18,6 лет.

Об этом говорится на beaumontenterprise, а также свидетельствуют фото в Сети.

«Поскольку Луна близка к апогею, интенсивность света уменьшится (около 30% тусклее), а видимый размер — меньше примерно 14% (так называемая микрополная)», — говорят специалисты.

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Фото редкого явления — Клубничной Луны распространяются по Сети / © pixabay.com

Почему Луна именно Клубничная

«Клубничной» Луну назвали индейцы Северной Америки — алгонкины. По их старинной традиции, это время года является началом сбора спелой клубники.

Цвет луны во время восхода приобретет золотисто-розовый оттенок — из-за атмосферного рассеяния света при низком расположении на небе.

Именно сейчас, 10 июня после 22:00 по Киевскому времени, как утверждают пользователи, можно увидеть в небе над Украиной «Клубничную» Луну. Конечно, если небо чистое, без облаков.

Фото редкого явления — Клубничной Луны / © Фото из открытых источников

Как и когда увидеть Клубничную Луну

Итак, если над вашим домом небо не затянуто облаками, у вас есть шанс увидеть удивительное явление — Клубничную Полнолуние.

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Фото редкого явления — Клубничной Луны распространяются по Сети / © Фото из открытых источников

Специалисты советуют выбрать местность с открытым восточным горизонтом (без деревьев и построек) — горные или прибрежные локации.

Фото редкого явления — Клубничной Луны распространяются по Сети / © Фото из открытых источников

Чтобы увидеть Клубничную Луну, следует взять простое оборудование:

бинокль или небольшой телескоп — для детализации;

фотоаппарат со штативом — для эффектной съемки «большой Луны» на горизонте

Фото редкого явления — Клубничной Луны распространяются по Сети / © Фото из открытых источников

Поскольку сама Клубничная Полнолуние в Украине, по астрономическим данным, наступит 11 июня 2025 в 10:43 утра, лучшее время для наблюдения Луны — именно сейчас, вечером 10 июня, когда луна сходит над горизонтом (приблизительно после 21:00 по Киеву).

Как рассказывают астрологи, полная 11 июня 2025 в знаке Стрельца открывает мощное время для внутреннего роста личности, когда стоит не бежать дальше, а притормозить и посмотреть внутрь себя.

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