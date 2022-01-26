Клубы черного дыма и эвакуация детей: пожар в школе Винницы мог произойти из-за кипятильника

Клубы черного дыма и эвакуация детей: пожар в школе Винницы мог произойти из-за кипятильника

Горелая лаборатория по физике.

Масштабный пожар произошел в винницкой школе на уроках: детей эвакуировали.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.

Занялось прямо на уроках. Чудо, что обошлось без пострадавших, говорят спасатели. Еще до приезда пожарных эвакуировали 500 учеников и полсотни учителей.

Отмечается, что горела школьная лаборатория по физике. Через полчаса пожар был ликвидирован. По словам спасателей, предварительная причина возгорания – это неисправность электрооборудования. Предполагают, что кто-то из учителей включил кипятильник, а затем забыл. Уже от него начало плавиться, а потом гореть в кабинете.

Новости Винницы: в школе произошел масштабный пожар из-за неисправности электрооборудования

Как сообщалось, в Харьковской области в Казачелопанском лицее произошел пожар. Загорелась раздевалка. Эвакуировали 200 учеников и педагогов из-за возгорания одежды в раздевалке учебного заведения. На место вызвали спасателей. Пожар оперативно потушили.

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