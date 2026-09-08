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- Украина
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Клубы черного дыма поднимаются в небо: РФ ударила по «Эпицентру» — СМИ (жуткие кадры)
В Сети распространяют видео, на которых видны поднимающиеся в небо клубы черного дыма. На месте атаки работают экстренные службы.
Россияне атаковали « Эпицентр » в Прилуках на Черниговщине, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщают местные СМИ.
По информации местных пабликов, днем 8 сентября оккупанты нанесли удар по торговому центру в Прилуках.
В сети распространяют видео последствий обстрела. На кадрах видно, как клубы черного дыма вздымаются в небо.
На месте атаки работают экстренные службы.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется. Также нет официального подтверждения попадания в торговый центр.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, ночью российские военные атаковали пригород Одессы. Под ударом оказался большой рынок «Седьмой километр». В результате атаки повреждены торговые павильоны. Также пострадал 58-летний охранник.
Также россияне массированно атаковали Киев. Последствия обстрелов фиксируют в пяти районах столицы. По данным СМИ, обломки дрона выбили окна и повредили квартиры в 16-этажке.