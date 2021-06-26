Клубы черного дыма видно за километры: в Харьковской области вспыхнул крупный пожар

Клубы черного дыма видно за километры: в Харьковской области вспыхнул крупный пожар

По словам местных жителей, загорелись гаражи на рынке.

В городе Чугуеве Харьковской области сегодня, 26 июня, вспыхнул масштабный пожар.

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Видео чрезвычайного происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, загорелись гаражи на рынке.

Из них валит густой черный дым, который виден за километры. Людей эвакуируют.

Площадь возгорания составляет более 700 м.кв. На помощь местным спасателям выехали их коллеги из Харькова.

Напомним, в ряде областей Украины объявили о чрезвычайный уровень пожарной опасности: что и где запрещено.

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