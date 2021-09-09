Клумба раздора: в Днепре пенсионерка пнула ребенка, бегавшего в цветы за мячом, а родители пришли и все вытоптали

Клумба раздора: в Днепре пенсионерка пнула ребенка, бегавшего в цветы за мячом, а родители пришли и все вытоптали

Папа и мама мальчика своим поведением шокировали жителей микрорайона.

В Днепре женщина пожаловалась на то, что ее малолетнего сына во дворе многоэтажки избила пенсионерка. По словам женщины, дети играли мячом, и он залетел в клумбу.

Об этом случае мама мальчика рассказала в соцсети.

"Осторожно! На Холодильной, 55 бьют детей. Дети играли в футбол и мяч попал в клумбу, когда сын подошел к клумбе, чтобы забрать мяч, он присел и начал его доставать, а в это время к нему подошла женщина и пнула его ногой по ногам. Он упал на бок, потом она его ударила в живот. После того, как он встал, она схватила его за шею и начала дергать. После всего этого она забрала мяч и забросила в подъезд", — рассказывает Яна Пастернак.

Она добавляет, что пенсионерка кричала ребенку, что уже устала постоянно забирать мяч. К старушке начали подключаться соседи из этого дома и рассказывать о том, что это их двор и дети из других дворов должны гулять в своих дворах, а не приходить сюда.

Яна Пастернак также отметила, что о нападении пенсионерки она узнала от сына и его друга. Женщина сообщила, что написала заявление в полицию на действия старушки.

Пользователи Сети считают, что пенсионерка поступила неправильно, а некоторые указали на то, что женщина мальчика не била, а его родители после инцидента вели себя неадекватно. Они залезли на клумбу и начали вытаптывать ногами все, что там росло на глазах у взрослых и детей.

То, что бабушка перегнула палку — это конечно перебор, но с другой стороны, для того, чтобы клумба оставалась клумбой, там (в клумбе) кто постоянно работает: сажает, поливает, удобряет и т д. И так каждый год, а кто-то придет с соседней улице и начинает все это громить мячом, пусть даже не специально.

Слышала как мама кричала матом в присутствии детей и угрожала всем. Она и отец вытоптали цветы намеренно, это пример для ребенка того, что опять таки все можно решить силой.

Папа тоже молодец, зашел на нашу клумбу и стал вытаптывать все цветы .. это нормально?

Поведение мамы и папы была намного хуже, чем бабушки.

Жители дома говорят, что женщина его не била. Забрала мяч. Когда его выхватывала, ребенок упал и поцарапал об розы лицо.

Жители дома сейчас обсуждают, чтобы написать встречное заявление на родителей мальчика, которые вытоптали клумбу, которую они годами лелеяли.

Напомним, что в женщина напала на девушку из-за того, что она приостановилась на эскалаторе и якобы мешала ей пройти. Нападающая дважды толкнула девушку и побила ее зонтиком, который отобрала у пострадавшей.

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