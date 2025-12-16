ТСН в социальных сетях

Ключевая задача сейчас – поиск оборудования для восстановления энергосистемы – гендиректор ДТЭК Тимченко для Washington Post

Поиск оборудования для восстановления энергетики – это сейчас ключевая задача – гендиректор ДТЭК Тимченко для Washington Post

Сейчас ключевая задача – это поиск оборудования для восстановления поврежденной вследствие обстрелов энергосистемы.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии The Washington Post.

«Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину», – сказал он.

Тимченко добавил, что важнейшими компонентами являются трансформаторы и газовые компрессоры.

«Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее», – подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее Тимченко призвал союзников Украины предоставлять стране большее оборудование для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

