Ключевая задача сейчас – поиск оборудования для восстановления энергосистемы – гендиректор ДТЭК Тимченко для Washington Post
Сейчас ключевая задача – это поиск оборудования для восстановления поврежденной вследствие обстрелов энергосистемы.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии The Washington Post.
«Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину», – сказал он.
Тимченко добавил, что важнейшими компонентами являются трансформаторы и газовые компрессоры.
«Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее», – подчеркнул глава ДТЭК.
Ранее Тимченко призвал союзников Украины предоставлять стране большее оборудование для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.