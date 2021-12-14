Ключи от авто взял без разрешения и ехал со скоростью 120 км в час: подробности ужасного ДТП в Луцке

Ранее несовершеннолетний водитель уже садился за руль автомобиля.
Ехал со скоростью 120 км в час – в полиции рассказали подробности о масштабном ДТП в Луцке.
В частности, об этом ужасном инциденте телеканалу "Конкурент TV" сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Сергей Козак.
Ключи от автомобиля юноша взял без разрешения родителей. К тому же полицейский предполагает, что ранее несовершеннолетний уже садился за руль автомобиля.
Также, еще до аварии, водитель нарушил ПДД, пересек двойную сплошную полосу. За ним сразу выехала патрульная полиция с сине-красными проблесковыми маячками и сиреной, пытаясь остановить нарушителя.
Однако парень вместе со своими друзьями, видя, что их преследуют, снимали все на видео и успевали выложить это в соцсети. Они специально избегали полиции, но на некоторых участках дороги их скорость была 120 километров в час.
Напомним:
- В Луцке возле торгового центра машина въехала в толпу, переходившую дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Подозреваемый катался вместе двумя друзьями, сидевшими в салоне авто. Нарушителям 15 и 16 лет, вместе в авто они носились по городу, и свои развлечения снимали на видео.