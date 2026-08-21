Ракетная атака

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Северная Корея передала России около полусотни современных баллистических ракет, в том числе новейшие KN-30 с боевой частью до 2500 кг. Аналитики предупреждают об угрозе сразу для семи украинских областей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Россия продолжает создавать условия для усиления своих ударных пакетов северокорейскими ракетами, в том числе модернизированными баллистическими KN-30.

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Главное управление разведки Минобороны Украины 20 августа сообщило, что на июль Северная Корея передала России около 50 ракет KN-23, KN-24 и KN-30 (Hwansong-11C). Модернизированная KN-30 является производной от KN-23 и может оснащаться боевой частью весом до 2500 кг. В то же время у аналитиков нет подтверждений ее использования российскими войсками против Украины.

По информации ГУР, в Воронежской области Россия также приступила к развертыванию шести пусковых установок для северокорейских ракет. Совокупно они могут обеспечить пуск до 120 ракет. Из этого района, вероятно, могут наноситься удары по Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областям.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский обратил внимание, что оккупанты не задействуют все доступные пусковые установки во время каждой атаки. По его словам, у РФ есть около 160 пусковых установок «Искандер», каждая из которых рассчитана на две ракеты, однако фактически во время одного удара россияне запускают в среднем от 16 до 26 ракет.

Храпчинский также отметил, что российские «Искандер-М» могут поражать цели с точностью до 5-20 м. В то же время у северокорейских KN-23 часто есть значительное отклонение — от сотен метров до нескольких километров. Несмотря на это, их боевая часть значительно более мощная: ее масса может достигать одной тонны, тогда как стандартная боевая часть российской «Искандер-М» весит 480 кг. Поэтому при попадании KN-23 образуются большие воронки и возникают более мощные ударные волны.

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Напомним, ранее аналитики ISW писали, что Россия использует небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 для ударов по Украине, испытывая их и пытаясь повысить точность наведения после предидущих сбоев. Это позволяет Кремлю усиливать обстрелы без истощения собственных запасов дефицитных ракет.

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