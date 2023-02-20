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КНДР запустила ракеты, непогода в Бразилии и антироссийские санкции: главные новости ночи 20 февраля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2899
Время на прочтение
1 мин
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КНДР запустила ракеты, непогода в Бразилии и антироссийские санкции: главные новости ночи 20 февраля

В результате непогоды в Бразилии погибли десятки человек / Фото: Фото из социальных сетей

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 февраля:

  • КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Читать далее –>
  • Десятки погибших и сотни пострадавших: в Бразилии произошли наводнения и оползни (фото и видео) Читать далее –>
  • Украина ввела санкции против еще 333 россиян Читать далее –>
  • Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие для РФ – постпред США в ООН Читать далее –>
  • Землетрясения в Турции: для пострадавших в Хатае создали палаточный лагерь Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2899
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