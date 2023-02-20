КНДР запустила ракеты, непогода в Бразилии и антироссийские санкции: главные новости ночи 20 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 февраля:
- КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Читать далее –>
- Десятки погибших и сотни пострадавших: в Бразилии произошли наводнения и оползни (фото и видео) Читать далее –>
- Украина ввела санкции против еще 333 россиян Читать далее –>
- Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие для РФ – постпред США в ООН Читать далее –>
- Землетрясения в Турции: для пострадавших в Хатае создали палаточный лагерь Читать далее –>
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