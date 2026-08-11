- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 2 мин
Книга будет ждать на полке: "Укрзалізниця" запустила новую услугу при покупке билетов
Пассажиры международных и ключевых внутренних рейсов «Укрзалізниці» теперь могут заказать книгу при покупке билета, чтобы поддержать украинские издательства, пострадавшие от российских обстрелов.
Теперь пассажиры «Укрзалізниці» могут заказать книгу при оформлении билета на некоторые рейсы — она будет ждать их на полке во время старта маршрута.
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
Как отмечают в УЗ, из-за российских ударов по складам и типографиям только за последние месяцы в Украине сгорело более 10 миллионов книг, что стало одним из самых тяжелых ударов по издательской отрасли за все время полномасштабной войны.
«Покупая украинскую книгу, вы поддерживаете издателей, книжные магазины и всех, кто продолжает работать и создавать новые истории, несмотря на российские атаки. Каждая книга, которая сегодня едет с нами в вагоне — это еще одна история, которую врагу не удалось уничтожить», — говорится в сообщении.
Заказать книгу при покупке билета можно на международных рейсах в Польшу (Перемышль, Хелм), Венгрию (Будапешт), Молдову (Кишинев) и Румынию (Бухарест).
Также услуга действует во флагманских поездах внутреннего сообщения:
№ 81/82 «Сакура» (Киев — Ужгород);
№ 95/96 «Гуцульщина» (Киев — Рахов);
№ 01/02 «Єдність» (Харьков — Рахов);
№ 15/16 «Лесь Курбас» (Харьков — Ивано-Франковск);
№ 17/18 «Сковорода» (Харьков — Ужгород);
№ 79/80 «Січеслав» (Днепр — Львов);
№ 106/105 «Чорноморець» (Одесса — Киев);
№ 43/44 «Стефанія» (Ивано-Франковск — Днепр);
№ 7/8 «Буковина» (Киев — Черновцы);
№ 92/91 «Леополіс» (Львов — Киев).
Для тех, кто много читает, в программе лояльности Укрзализныци за накопленные баллы («Обіймашки») действуют предложения от партнеров, среди которых:
Readeat;
«Абук»;
«Книголенд»;
майстерня історій «Мрієлов»;
Librarius;
«Книгарня Є»;
Megogo Books;
«#Книголав»;
Ukraїner.
Среди предложений — промокоды, скидки на электронные и бумажные книги, а также специальные бонусы.
Отметим, что за последние два месяца в результате российских обстрелов было уничтожено около 10 миллионов книг.
Напомним, в результате российской атаки в ночь на 14 мая в Киеве был поврежден склад украинского издательства «Ще одну сторінку».