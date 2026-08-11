Книга будет ждать на полке: "Укрзалізниця" запустила новую услугу при покупке билетов

Чтение / © pixabay.com

Реклама

Теперь пассажиры «Укрзалізниці» могут заказать книгу при оформлении билета на некоторые рейсы — она будет ждать их на полке во время старта маршрута.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Реклама

Как отмечают в УЗ, из-за российских ударов по складам и типографиям только за последние месяцы в Украине сгорело более 10 миллионов книг, что стало одним из самых тяжелых ударов по издательской отрасли за все время полномасштабной войны.

Реклама

«Покупая украинскую книгу, вы поддерживаете издателей, книжные магазины и всех, кто продолжает работать и создавать новые истории, несмотря на российские атаки. Каждая книга, которая сегодня едет с нами в вагоне — это еще одна история, которую врагу не удалось уничтожить», — говорится в сообщении.

Заказать книгу при покупке билета можно на международных рейсах в Польшу (Перемышль, Хелм), Венгрию (Будапешт), Молдову (Кишинев) и Румынию (Бухарест).

Также услуга действует во флагманских поездах внутреннего сообщения:

№ 81/82 «Сакура» (Киев — Ужгород);

№ 95/96 «Гуцульщина» (Киев — Рахов);

№ 01/02 «Єдність» (Харьков — Рахов);

№ 15/16 «Лесь Курбас» (Харьков — Ивано-Франковск);

№ 17/18 «Сковорода» (Харьков — Ужгород);

№ 79/80 «Січеслав» (Днепр — Львов);

№ 106/105 «Чорноморець» (Одесса — Киев);

№ 43/44 «Стефанія» (Ивано-Франковск — Днепр);

№ 7/8 «Буковина» (Киев — Черновцы);

№ 92/91 «Леополіс» (Львов — Киев).

Для тех, кто много читает, в программе лояльности Укрзализныци за накопленные баллы («Обіймашки») действуют предложения от партнеров, среди которых:

Реклама

Readeat;

«Абук»;

«Книголенд»;

майстерня історій «Мрієлов»;

Librarius;

«Книгарня Є»;

Megogo Books;

«#Книголав»;

Ukraїner.

Среди предложений — промокоды, скидки на электронные и бумажные книги, а также специальные бонусы.

Отметим, что за последние два месяца в результате российских обстрелов было уничтожено около 10 миллионов книг.

Напомним, в результате российской атаки в ночь на 14 мая в Киеве был поврежден склад украинского издательства «Ще одну сторінку».

Новости партнеров