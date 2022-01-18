Книги и кинотеатры: куда украинцы тратят деньги в рамках "єПідтримки"

Книги и кинотеатры: куда украинцы тратят деньги в рамках "єПідтримки"

Уже потратили 1,5 млрд. грн.

В течение месяца, действующего программа "єПідтримка", было выплачено 7 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн украинцы уже успели потратить.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В Минэкономики посчитали, что больше "коронавирусных" средств тратят на книги и кинотеатры: 490 млн грн и 386 млн грн соответственно. На другие развлекательные услуги в рамках программы – 188 млн грн.

Меньше средств потратили на железнодорожные билеты – 180 млн грн и только 146 млн грн – на спорт.

В целом почти 7,2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн в рамках программы "Поддержка".

Напомним, уже более восьми миллионов украинцев открыли карточки в банках для получения средств в рамках программы "Поддержка". Со второй половины января люди старше 60 лет смогут потратить деньги на приобретение лекарства. Тысячу гривен за вакцинацию можно оформить в восьми банках страны.

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