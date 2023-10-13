Князев за 1000 грн "арендовал" квартиру в элитном районе Киева — НАПК

По закону, судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Экс-глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев "арендовал" элитную квартиру в Киеве всего за 1 тыс. грн. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении.

Об этом Нацагентство по предотвращению коррупции сообщило 13 октября.

По информации НАПК, Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Киеве на Липках в Печерском районе. Площадь жилья составила 133 кв. м. А стоимость аренды квартиры была существенно ниже минимальной рыночной – всего 1 тыс. грн. Об этом свидетельствует заключенный в конце 2017 года договор.

В чем состоит нарушение Князева в случае с квартирой

В НАПК объяснили, что Князев нарушил законный запрет судьям принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Подарком также признается имущество, которое передается в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной. В этом случае – квартира.

Глава НАПК Александр Новиков составил в отношении экс-главы Верховного Суда протокол об административном правонарушении. Этот документ отправили Князеву по почте и проинформировали о составлении протокола Высший совет правосудия.

"Привлекаемое к административной ответственности лицо имеет право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. После получения комментариев от должностного лица протокол будет направлен в суд для рассмотрения", – говорится в сообщении агентства.

Дело Князева о взятке

Напомним, правоохранители в мае 2023 года поймали главу Верховного Суда Князева на получении взятки в 2,7 млн дол. Взятка была связана с решениями суда в пользу бизнесмена Константина Жеваго: речь идет о деле Полтавского горно-обогатительного комбината. Князева лишили должности и взяли под стражу.

3 октября досудебное расследование по делу Князева было завершено: его действия квалифицированы как получение взятки в особо крупном размере.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Руководителя Верховного суда Князева поймали на взятке в 3 миллиона долларов

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