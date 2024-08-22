Ко Дню флага и Независимости: полиция предупредила о высокой вероятности обстрелов РФ

На территории страны, кроме Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областей, ожидается проведение 486 мероприятий по случаю государственных праздников.

Об этом сообщила Нацполиция со ссылкой на заявление начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максима Ахрамеева.

⁠Руководитель департамента отметил, что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время сигналов "Воздушная тревога" или "Ракетная опасность".

"К обеспечению усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы", — отметили в Нацполиции.

Также правоохранители обратились к украинцам с просьбой также самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать полиции о нарушениях правопорядка.

Напомним, военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал прогноз относительно возможных российских обстрелов. По его мнению, если оккупанты не нанесут ракетный удар на выходных, ко Дню Независимости, то, возможно, осуществят его в начале отопительного сезона.

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