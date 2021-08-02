Ко Дню Флага под Черкассами возведут монумент-флагшток с 24 "крыльями-областями" Украины и Крымом

Ко Дню Флага под Черкассами возведут монумент-флагшток с 24 "крыльями-областями" Украины и Крымом

Конструкция будет иметь вокруг себя 24 крылья, символизирующие 24 области Украины и Крым.

Ко Дню Флага Украины, 23 августа, будет возведен монумент-флагшток, который будет иметь вокруг себя 24 крылья, символизирующие 24 области Украины и Крым.

Об этом рассказала режиссер Катя Царик 2 августа на презентации мероприятий ко Дню Независимости Украины.

"Флаг — это символ нашей государственности, символ нашего единства. Единство — это то, что должно оставаться в каждом сердце каждого украинца. Внутри Украины или во всем мире мы должны объединиться вокруг символа украинской государственности. Единство — это то, к чему мы стремимся. и наше единство имеет цвет неба и пшеницы.

Специально ко Дню Флага в географическом центре Украины будет возведен специальный монумент-флагшток, который будет вокруг себя 24 крылья, символизирующие 24 области Украины и Крым. На этом месте состоится торжественное поднятие флага с участием Президента Украины", — заявила режиссер.

изображение монумента-флагштоке ко Дню флага / скриншот с видео

Напомним, ранее на пресс-конференции Владимира Зеленского презентовали официальный символ 30-летия Независимости Украины. Авторы этого символа — львовяне, которые бесплатно его разработали. Он символизирует расцвет Украины.

Украина в этом году 24 августа будет праздновать 30-ю годовщину Независимости. По случаю праздника состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, которые продлятся с 22 до 24 августа. Больше о программе мероприятий читайте в материале.

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