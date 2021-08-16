Ко Дню Независимости 1+1 покажет телеверсию уникального проекта "Ковчег "Україна"

Ко Дню Независимости телеканал 1+1 покажет уникальный проект "Ковчег "Україна": десять століть української музики в одному концерті". Этот концерт объединит фольклорную и классическую музыку, национальное культурное наследие, изобразительное искусство и новейшие технологии в одном перформансе.

На Михайловской площади прозвучат более 20 шедевров украинского музыкального наследия, которые получат новое, современное звучание. В шоу примут участие Святослав Вакарчук, Джамала, Alina Pash, Юлия Санина, Екатерина Кухар, Александр Стоянов и другие. Кроме того, специально к этому событию Сергей Жадан и группа "ДахаБраха" написали песню-легенду о Ное на украинский лад.

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Lewin

Lewin

Концерт организован Министерством культуры и информационной политики и Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования, совместно с культурной платформой "Ковчег "Украина", а производством проекта занимается Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

"Мы надеемся, что этот продукт имеет потенциал стать достоянием не одного поколения. "Ковчег" - микс аутентичной и современной культуры, поэтому мы предложили современным украинским исполнителям переосмыслить и познакомить зрителей с украинскими произведениями различных эпох в своей интерпретации. Наследие украинского фольклора многогранно, и мы всегда стремимся представить его в свежем прочтении с помощью современных постановок и технологических решений", - отметил Владимир Завадюк.

В программе концерта прозвучат архаичные колядки, лемковская песня приобретет новое звучание вместе с симфоническим оркестром, а классическое произведение Владимира Ивасюка откроет украинцам автора их любимых эстрадных хитов с неожиданной стороны.

Режиссер шоу станут TRI Directions в составе Натальи Ровенской, Натальи Лысенковой и Марии Григоращенко, известные по работе над проектами "Танці з зірками", "Голос країни", а также над номером Pink для Brit Awards. Сцена шоу будет построена в форме корабля-ковчега с LED-экранами в форме круга. Кроме того, в концепт концерта интегрированные AR-эффекты дополненной реальности, которые оживят шедевры традиционного искусства Украины.

Автором и креативным продюсером проекту является основательница культурной платформы "Ковчег "Украина" Ярина Винницкая. Диригенткою станет Оксана Лынив, которая входит в тройку лучших диригенток современности. По ее словам, этот проект может иметь большую роль для культуры страны.

"Всю свою сознательную жизнь я думала, как не хватает нам, чтобы искусство стало нашим брендом, который будет говорить о нами в мире. И вот с этой целью мы создали Ковчег. Верю в большую роль этого проекта для успеха культурной дипломатии Украины. Чтобы создать новый человечный многокультурный мир, есть еще столько узнать о себе и только так гармонично приобщиться к многоголосию мира", - говорит Оксана Лынив.

Кроме того, организаторами подготовлена ​​серия уникальных афиш, созданная в сотрудничестве со стилистом Валерием Топалом и етнографиней Марией Квиткой.

Дата трансляции станет известна уже в скором времени. Празднуй юбилей Независимости вместе с 1+1.

Справка:

Концерт-путешествие "Ковчег "Україна" - один из проектов одноименной культурной платформы "Ковчег "Украина". Целью платформы является создание знаковых культурных продуктов, сочетающих традиционное и новаторское, архаичное и современное, в таких секторах креативных индустрий как книгоиздания, музыка, кино, выставочная деятельность, образование.

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