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Ко Дню Независимости часть украинцев получит денежную помощь: кого коснутся выплаты
Получателям средства должны перечислиться автоматически на банковские счета или через отделение почтовой связи.
До 24 августа 2025 года в Украине будет осуществлена специальная денежная выплата для ветеранов, участников боевых действий и пострадавших от войны.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Кабинет Министров уже утвердил размеры пособия на 2025 год:
Лица с инвалидностью в результате войны:
И группа - 3100 грн
ІІ группа - 2900 грн
ІІІ группа - 2700 грн
Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети заключенных в концлагерях – 1000 грн.
Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3100 грн.
Члены семей погибших военнослужащих и вдовцы/вдовы умерших участников боевых действий - 650 грн.
Участники войны, бывшие узники концлагерей принудительно вывезены на работы, дети партизан — 450 грн.
Выплаты будут произведены в канун Дня Независимости. Получателям средства должны перечислиться автоматически на банковские счета или через отделение почтовой связи.
Напомним, с 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость . Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.