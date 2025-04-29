Ко Дню Независимости часть украинцев получит денежную помощь: кого коснутся выплаты

Выплаты военным.

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До 24 августа 2025 года в Украине будет осуществлена специальная денежная выплата для ветеранов, участников боевых действий и пострадавших от войны.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кабинет Министров уже утвердил размеры пособия на 2025 год:

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Лица с инвалидностью в результате войны:

И группа - 3100 грн

ІІ группа - 2900 грн

ІІІ группа - 2700 грн

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети заключенных в концлагерях – 1000 грн.

Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3100 грн.

Члены семей погибших военнослужащих и вдовцы/вдовы умерших участников боевых действий - 650 грн.

Участники войны, бывшие узники концлагерей принудительно вывезены на работы, дети партизан — 450 грн.

Выплаты будут произведены в канун Дня Независимости. Получателям средства должны перечислиться автоматически на банковские счета или через отделение почтовой связи.

Напомним, с 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость . Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.