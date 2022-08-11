Ко Дню Независимости планируют запустить поезд между Варшавой и Рава-Русской: все детали

С 24 августа планируется запустить работу европейского пути из Львовщины в Варшаву в Польше. Нововведение должно оптимизировать пункт пересечения для временно проживающих в Европе беженцев.

Об этом сообщил заместитель начальника областной военной администрации Юрий Бучко.

По его словам, сначала это будут два вагона, которые будут доезжать до Рави-Русской. В этом городе есть таможня, поскольку этот пункт работал около 20 лет назад, так что осталось достроить узкую дорогу и провести ремонт вокзала.

"Сейчас активно ведутся работы на железной дороге вблизи Равы-Русской. Планируем ко Дню Независимости запустить поезд из Европы, из Польши (это будет два вагона в первую очередь), который будет доезжать до Рави-Русской. Думаю, с 24 августа будет курсировать поезд из Варшавы в Раву-Русскую, и, соответственно, наш украинский поезд из Львова в Раву-Русскую, где можно будет пересесть и ехать в ту или иную сторону. Там, соответственно, есть таможенный пост, пограничный пост", — заявил он.

По его словам, этот пункт пропуска не работал более 20 лет, но сейчас его восстановили, достраивают на нем узкий путь и ремонтируют вокзал. Пока его реконструкция планируется создать временные таможенные и пограничные павильоны для пропуска пассажиров.

Бучко подчеркнул, что благодаря еще одному поезду в Варшаву можно будет разгрузить наземную границу. Также это позволит ускорить дорогу в польскую столицу относительно других наземных путей.

Напомним, "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение: какие функции доступны пассажирам.

Читайте также: