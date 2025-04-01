Ко Дню освобождения Киевщины телеканал 2+2 покажет истории героев, изменивших ход войны

На 2+2 можно посмотреть истории героев, изменивших ход войны

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2 апреля ко Дню освобождения Киевщины от российских окупантов телеканал 2+2 покажет документальные проекты и телесериалы о силе украинского сопротивления, мужество простых людей и военных, которые сломали вероломные планы врага и вошли в историю страны. Это специальный выпуск информационно-познавательного проекта «Утерянный мир. Бесстрашные крестьяне», документальные проекты «Приключения Ваньки-оккупанта в Киевской области», «Острые ножи. Бородянка», «Круты. Гостомельский рубеж», «Улица Яблонская». А также 1 и 3 апреля состоятся показы телевизионных сериалов «Позывный Тамада» и «Путь».

1 апреля в 12:05 состоится показ военной трагикомедии «Позывной „Тамада“ о веселом и беззаботном ведущеме мероприятий, который после начала полномасштабного вторжения становится добровольцем ВСУ. Главный герой Артем Дедов — почти сорокалетний ведущий свадебных праздников, баландрасник и душа компании. Он проживает веселую, беззаботную жизнь, перебиваясь случайными заработками. Перед войной теряет все — от него уходит невеста, впоследствии он остается без работы. Накануне войны Артем напивается и к утру просыпается от взрывов и страшного похмелья.

Растерянный и опустошенный Артем понимает, что неожиданно война становится для него новой точкой отсчета моментом, с которого он может начать строить себя заново. Уже в учебной части ему дают позывную «Тамаду», сначала как насмешку, но впоследствии в этом позывном в речи собратьев становится все больше подлинного уважения. Тамада вовсе не из тех, кто рожден быть героем, но вынужден стать им, хотя и относится к этому с улыбкой и юмором.

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2 апреля в выпуске «Затерянного мира» в 10:45 зрители узнают о подвигах бесстрашных украинских крестьян во время войны, которые с начала полномасштабного вторжения голыми руками сопротивляются вооруженным оккупантам. Российские войска вошли в Черниговскую область. Оккупанты надеялись, что местные встретят их с объятиями, но с первых дней черниговцы открыли народную войну в тылу российской армии. Селяне не только строили хозяйство в условиях войны, постоянных бомбардировок и обстрелов, но и сообщали украинским защитникам о передвижении вражеской техники, наводили нашу артиллерию и помогали уничтожать целые колонны оккупантов. А некоторые отчаянные самостоятельно, без оружия и спецподготовки, давали отпор опытным российским военным. Именно о таких героях-партизанах среди мирных украинцев расскажет ведущий Максим Сухенко. Как водитель молоковоза не пустил россиян в свой город, кто отважился утащить боевую технику и оружие прямо из-под носа у врага, каким образом военная медик из Киевщины добыла трофейные боеприпасы и заставила российских солдат бояться ее.

В 11.45 зрители увидят двухсерийный документальный проект по мотивам личных дневников российских оккупантов — «Приключения Ваньки-оккупанта на Киевщине».

«Приключения Ваньки-оккупанта на Киевщине» / © 2+2

Основным документом стал ежедневник, найденный в Катюжанской школе. В этих записях российский военный откровенно пишет, как и зачем был отправлен в Украину, пытается понять цель войны, критикует действия руководства РФ и откровенно рассказывает о безжалостных допросах украинцев.

Найдены записи оккупантов, откровенные рассказы свидетелей, а также профессиональный анализ военных помогли режиссерам проекта «Приключения Ваньки-оккупанта на Киевщине» воспроизвести события, разворачивающиеся на Киевщине в начале полномасштабной войны в Украине — пересечение границы на севере Украины, оккупация пытки, насилие, убийства украинцев и бесконечное мародерство.

Творческая группа проекта посетила города и села в Киевской области, жители которых пережили самые страшные дни своей жизни. В эксклюзивных интервью свидетели бесчеловечных зверств армии России рассказывают о пережитой боли, страхе и том, что в поведении окупантов удивляло больше всего.

Проект снят телеканалом 2+2 совместно с Министерством обороны Украины, с участием тогдашнего командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР Украины Кирилла Буданова.

В 13.50 состоится показ документального проекта «Острые ножи. Бородянка» о жителях, которые стали на защиту города и практически голыми руками сопротивлялись оккупантам. Это история города-героя и его жителей, не ожидавших войны, но готовых противостоять российской армии: эксклюзивные интервью добровольцев, военных и правоохранителей, которые с первых дней, рискуя собственной жизнью, вели партизанские действия в тылу врага. Как жители Бородянки останавливали русские колонны стрелковым оружием и коктейлями Молотова, зачем захватчики пытались уравнять Бородянку с землей как артист балета хора им. Веревки встал на защиту родного города, кто из добровольцев навел украинский дрон на собственный дом, чтобы уничтожить оккупантов, и что приходилось переживать партизанам в плену россиян.

В 15:00 — показ документального проекта «Круты. Гостомельский рубеж» о курсантский стрелковый батальон, который в феврале 2022 года, не понимая реального количества вражеских сил, остановил колонну рашистских танков на подступах к Киеву.

«Круты. Гостомельский рубеж» / © 2+2

Стрелковый батальон, состоявший из восемнадцатилетних курсантов, возглавляемый генералом, закрывал собой мост из Гостомеля в Киев, едва ли не единственное вероятное место прорыва россиян. 25 февраля студенты приняли свое первое сражение с ДРГ противника, не зная реального количества враждебной силы и техники, курсанты почти месяц противостояли попыткам россиян нащупать слабые места обороны.

Как и более ста лет назад, курсанты военного учебного заведения во время полномасштабного вторжения России в Украину повторили подвиг своих ровесников — защитников Крут, задержавших в феврале 1918 года наступление большевиков на украинскую столицу.

Кроме хроники современных событий и сравнения их с задокументированными воспоминаниями участников боевых действий под Крутами, авторы проекта также развенчивают мифы противостояния курсантов против большевиков — были ли достигнуты цели наших защитников, которые реальные потери потерпели курсанты под Крутами и почему этот бой стал важным эпизодом.

Документальный проект «Улица Яблунская», который зрители увидят в 23:40, рассказывает о «дороге смерти» в Буче, ставшей символом зверств российских оккупантов в Украине. В основу фильма вошли свидетельства жителей города, переживших оккупацию.

После освобождения Бучи жуткие кадры российских преступлений облетели весь мир, массовые убийства, которые совершали оккупанты, сразу назвали Бучанской резней, а международное сообщество заговорило о современном геноциде украинцев. В городе, где до войны проживало менее 30 тысяч человек, по данным Офиса Генпрокурора, было найдено 637 тел гражданских, среди них женщины, мужчины, пожилые люди и даже дети. Наибольшее количество жертв было обнаружено на улице Яблонской, где невинных украинцев расстреливали — десятками.

Автор проекта «Улица Яблунская», журналистка Телевизионной службы новостей Алла Хоцяновская разыскала очевидцев событий и услышала исповеди тех, кому чудом удалось выжить, даже после пыток и расстрелов. Команде фильма удалось задокументировать истории оккупации, факты зверств российских военных, а также установить имена не только погибших, но и тех, кто стоял за этими ужасными убийствами.

Четырехсерийную военную драму «Путь» зрители увидят 3 апреля в 12:15. Главный герой — сотрудник волонтерской организации, талантливый переговорщик и аналитик Алексей. Еще до полномасштабного вторжения он помогал семьям, разделенным линией фронта, возвращал пленных и разыскивал пропавших без вести. Для достижения поставленных целей Алексей не пренебрегал какими-либо связями, потому что его главная цель — помочь. Однако в 2022 году, лично сталкиваясь со зверствами российских оккупационных войск и переживая потери, он проходит собственный путь трансформации. Это откровенный рассказ человека, проходящего сложные испытания на грани жизни и смерти, выкристаллизовывая собственное отношение и смыслы.

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