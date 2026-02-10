- Дата публикации
Ко Дню влюбленных будут курсировать специальные рейсы "Укрзализныци": что о них известно
Романтические поезда под паровозом будут курсировать в Киеве и Львове.
Ко Дню влюбленных в Киеве и Львове будут курсировать традиционные Романтические экспрессы. "Укрзализныця" уже объявила о старте продажи билетов.
Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram.
Поезда ко Дню влюбленных - что известно
Праздничные поезда будут отправляться под паровозами, что гарантирует пассажирам тепло и свет во время путешествия. Романтические экспрессы предназначены для всех влюбленных — независимо от возраста, продолжительности отношений или повода для поездки.
Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци. Для военнослужащих они также открыты в приложении «Армия+». Пассажиры-защитники и защитницы, которые воспользуются этой возможностью, получат подарки в купе от партнеров Укрзализныци.
Романический экспресс - расписание поездов
В Киеве экспресс будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский — Киев-Романтический, а во Львове по маршруту Львов — Львов-Романтический.
Расписание движения:
Киев — в 14:45 и 19:10 и 19:10
Львов — в 15:30 и 19:00
Путешествие продлится чуть больше двух часов и будет начинаться и завершаться на центральных вокзалах обоих городов. Пассажирам обещают поездку под настоящим паровозом в новом люкс-вагоне с купе на двоих, романтической музыкой и праздничной атмосферой.