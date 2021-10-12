"Ко всему готов": в Киеве суд избирает меру пресечения Медведчуку

Прокуратура требует для нардепа ареста или 1 млрд грн залога.

Во вторник, 12 октября, народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, прибыл в Печерский районный суд города Киева, где ему сегодня должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Klymenko Time".

Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.

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По его словам, власти намерены отправить его в тюрьму, поскольку из-за санкций у него заблокированы все счета и он не имеет возможности внести денежный залог. В то же время он заверил, что взял с собой все необходимые вещи для СИЗО. "Ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом", — сказал журналистам Медведчук.

Напомним, накануне Виктора Медведчука ознакомили с ходатайством прокуратуры в суд о его аресте или залоге в размере 1 млрд гривен.

Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по другому делу — о государственной измене и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Изменение меры пресечения связано с объявлением ему новой подозрения — в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе.

Более того, обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

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