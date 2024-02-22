Ко второму чтению мобилизационного закона подали в общей сложности более 4 тысяч правок

С общим количеством более 4 тысяч поправок началась доработка во втором чтении законопроекта о мобилизации.

Народные депутаты подали более 4 тысяч правок ко второму чтению мобилизационного законопроекта.

Об этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") сообщил "Укринформу".

"К законопроекту о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу", – рассказал Костенко.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.

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