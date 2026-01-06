"Коалиция желающих" готовится согласовать прекращение огня в Украине: кто его будет мониторить - СМИ

ЕС / © Reuters

В Париже началось заседание «Коалиции желающих», в ходе которого обсуждаются условия будущего архитектурного устройства Украины. В Сети обнародовали черновое коммюнике заседание «коалиции желающих».

Об этом сообщает «Общественное».

Что известно о черновике коммюнике заседания «Коалиции желающих»?

Согласно документу, ключевую роль в процессе верификации мира будут играть Соединенные Штаты. Именно США должны возглавить мониторинг и проверку соблюдения режима прекращения огня.

«Должна быть проведена совместная военная планировка для безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для возобновления ВСУ. Эти меры должны быть выполнены по просьбе Украины после надежного прекращения боевых действий», — говорится в документе.

Кроме того, проект предусматривает четкое распределение функций между союзниками. Согласно положениям документа, руководящая роль в реализации мер безопасности возлагается на Европу при поддержке других участников Коалиции, в частности Соединенных Штатов.

Отмечается, что при этом именно США возглавят процесс мониторинга и проверки соблюдения режима прекращения огня, для чего будет внедрена система постоянного надзора и создана специальная комиссия, уполномоченная рассматривать факты нарушений и определять ответственных за них.

Кроме того, американская сторона обязуется оказать поддержку силам в рамках определенных мер безопасности в случае вооруженного нападения. Отдельный блок черновика посвящен действиям в случае возможного нового нападения РФ.

«В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину предусмотрена поддержка восстановления мира и безопасности. Поддержка может включать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции», — говорится в документе.

Также добавляется, что США обязуются поддержать силы в рамках мер безопасности в случае вооруженной атаки.

Что известно о встрече в Париже

Сегодня во Франции началась встреча коалиции желающих , участие в которой примет президент Украины Владимир Зеленский.

К ней присоединятся более 30 чиновников из разных стран мира. США будут представлять посланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Сообщалось, что на саммит в Париж вместе с Зеленским прибыл новый руководитель офиса президента Кирилл Буданов.

Напомним, ранее мы уже писали, что европейские союзники обяжутся предоставить «политически и юридически обязательные» гарантии защиты Украины от грядущего вооруженного нападения Российской Федерации.