"Кобзарь из Ялты": скончался известный украинский бандурист Остап Киндрачук

Он всегда занимался поддержкой украинской культуры.
18 декабря скончался украинский кобзарь и бандурист Остап Киндрачук. Ему было 87 лет.
Трагическое известие сообщили на его странице в Facebook.
"Сегодня ночью Остапа Юрьевича не стало. Светлая память!" – говорится в сообщении.
Украинский журналист Василий Чепурный отметил, что Киндрачук с 1955 года начал играть на бандуре и в конце 1980-х создал общество украинского языка имени Амвросия Метлинского, которое впоследствии стало "Просвітою".
Напомним, Остап Киндрачук родился в селе Котиковка в Ивано-Франковской области в 1937 году. Большую часть жизни прожил в Ялте и первоначально был капитаном пассажирского судна.
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