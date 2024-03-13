Код "Дії" открыли для всех: какая причина и есть ли угроза для пользователей

Украина открыла код мобильного приложения "Дія", чтобы поделиться украинским опытом создания "государства в смартфоне" с правительствами других стран. При этом данные о пользователях находятся в полной безопасности.

Об этом в среду, 13 марта, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

“Теперь страны, интересующиеся украинским опытом цифровизации, смогут понять логику "Дії", импортировать код и запустить собственные государственные сервисы. Надеюсь, что наш опыт поможет другим правительствам построить свои государства в смартфоне", — сказал он.

Для того чтобы создать аналог "Дії", иностранным специалистам нужно будет присоединиться к публичной лицензии, которую вместе с открытым кодом разместили на отдельном сайте.

“Первым шагом, кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, мы добавили документ Удостоверение водителя и услугу Выдержка о несудимости как примеры логики работы приложения с данными. Со временем услуг и документов будет больше”, – сообщил министр.

В то же время Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в полной безопасности, поскольку код не содержит доступа к реестрам.

“Если айтишник захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду скачали вымышленных пользователей с вымышленными данными. На этих пользователях можно проверить логику работы с информацией", – пояснил он.

По словам Федорова, открытый код — это одна из топовых мировых практик, которые использовали для создания европейских ковид-сертификатов и Европейского кошелька цифровой идентификации, по такому принципу работают компании Linux, Android и MySQL.

Напомним, украинцы смогут использовать "Дію" в странах Евросоюза как цифровой кошелек. С его помощью можно будет открыть банковский счет, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

Читайте также: