“Кофе из пепелища! Дорого!”. Семья из Гостомеля возобновила бизнес благодаря испорченному кофе

“Приветствую вас в магазине украинского производителя кофе. Мы можем предложить кофе с запахом победы! Вы хотите арабику или купаж?”

Так встречают украинцев в шоу-руме Саши и Йоши – пары, которой удалось вернуться к нормальной жизни и, несмотря на войну, стать сильнее и даже успешнее. Их история с ароматом кофе – о силе, которой наделено одно зернышко надежды.

"Когда ехала в Гостомель – был шок, я плакала всю дорогу. Вижу, один дом есть, другого нет, – вспоминает Йоша свое возвращение в деоккупированный городок. – Попала на производство – и там тоже плакала, когда общалась со своими. Ходила, смотрела на ущерб... Потом домой попала – и снова плакала… Мы жили в доме в Гостомеле, но перед воротами мина упала, и ворота снесло, дом поврежден был довольно сильно”.

До войны Саша и Йоша были обычной семьей. Саша 15 лет строил бизнес, кормивший их семью – искал, привозил и обжаривал кофе, заботясь о вкусе и качестве. Саша посвятил кофе половину своей жизни. Но 24 февраля им пришлось покинуть все нажитое в Гостомеле, чтобы спастись всей семьей.

“Когда мы уже выезжали из Гостомеля, то были последние полчаса до того, как начали останавливать и расстреливать людей, – вспоминает Йоша. – Саша ехал и записывал сторис, где сказал, что вступает в ряды ТрО и всем советует так делать”.

“У меня было два чувства – печаль и злоба, – говорит Саша, – потому что у нас что-то повреждено, а у людей совсем ничего нет. И злоба на тех, кто это сделал».

Тем временем в Гостомеле с первых дней войны велись ожесточенные бои. Обстрелы не утихали ни на минуту. Поселок страдал от пожаров. Промзона, где размещено кофейное производство Саши и Йоши, фактически снесли с лица земли. Надежды, что кофе уцелеет, почти не было: "Все время оккупации Гостомеля мы не знали, что вообще там происходит, уцелело ли производство. Нам говорили, что в этом районе уже ничего нет", — вспоминает Йоша.

Пара ждала в неизвестности, пока сразу после деоккупации партнер Саши не прислал ему небольшое видео. "Я смотрел, и у меня так руки дрожали — это было очень удивительно, это была радость, что уцелело дело твоей жизни", — говорит Саша.

Йоша, которая в то время вместе с детьми была на западе страны, первой примчалась на пепелище. И не поверила своим глазам: "Одни склады разбомблены, рядом другие тоже уничтожены, а я смотрю – наше производство стоит! И кофе внутри складов тоже уцелел, вся готовая продукция – было трудно в это поверить".

К тому времени Саша уже отправился на фронт. Йоша понимала: кроме нее, возвращать производство к жизни больше некому.

"Я боялась, потому что если что-то начнет сбоить, то я просто не справлюсь, – признается девушка. – Но у меня было ради чего работать! Чтобы все сотрудники работали как минимум. Ибо если все не работает, люди автоматически теряют работу. Коллектив был достаточно велик, но удалось всех вернуть”.

“Мы прожили больше месяца в Хмельницком, потом руководство позвонило мужчине, который также работал здесь, – рассказывает бариста Настя. – Нам сказали, что производство уцелело и можно возвращаться”.

Йоша понимала: чтобы платить людям зарплаты, ей нужно продать уцелевший кофе. И обратилась к бывшим клиентам: "Вышла и сказала: есть продукция, ее такое-то количество, и буквально через час через инстаграмм было продано более 50 кг кофе. Весь склад мы распродали буквально за несколько дней. Но столкнулись с новой проблемой. Когда перевезли продукцию в Киев, узнали, что кофе имеет запах гари".

Йоша запаниковала – кофе испорчен! И предложила вернуть деньги за зерна, подкопченные дымом гостомельских пожаров. "Впрочем, одна из покупок, Катя Руда, написала: "Тю, да это же кофе с запахом победы, что ты придумываешь, ничего страшного в том нет!" И так оно и получилось, люди раскупили этот кофе с запахом победы. И когда он закончился, а мы производили уже новую, мне писали: мол, я хочу с тем же запахом!”, – рассказывает Йоша.

Аромат спасенного кофе стал фишкой бренда. Дела пошли вверх. Беспокоило только одно – Саша перестал выходить на связь. А через несколько дней Йошу ошарашило новостью: любимый в госпитале!

“Наш малыш меня увидел и не узнал, потому что я очень похудел, – вспоминает Саша. – Ему говорят, это папа, а он – нет, это дядя! Только во второй или третий раз узнал меня”.

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Восстановление длилось около месяца. Но в армию Саша вернуться уже не может. Теперь он занял место на экономическом фронте, тем более что жена сделала все, чтобы дело его жизни снова ожило: "Она вывела бизнес на новый уровень, – гордится женой Саша, – потому что узнали очень много людей о нашем бренде и о том, что мы в таких условиях можем работать, выживать, сохранять качество".

"Нам нечего бояться, мы работаем каждый день. Вот пока мы с вами разговариваем, две ракеты сбили над Киевом, – говорит Йоша. – Мы так живем, и все украинцы так живут. А что нам теперь, не жить?"