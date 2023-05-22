Кофе, нарциссы и ультразвук: семь способов, чтобы гуманно избавиться от кротов на участке

На поверхности земли часто стали появляться рыхлые кучки земли? Скорее всего, на участке завелся крот. Как избавиться от крота во дворе с помощью гуманных способов?

Кроты производят большую часть своей жизни под землей. С помощью крепких лопатообразных передних конечностей они роют туннели, которые используют для охоты и передвижения. За один день животное может нарыть около 50 м таких тоннелей. Питаются кроты дождевыми червями, личинками гусениц, улитками, жуками, мелкими грызунами, земноводными. Холмы, которые можно увидеть на поверхности почвы – это ловушки. Так животное привлекает дождевых червей.

Любят кроты рыхлую и мягкую почву, поэтому самым комфортным местом их обитания являются именно ухоженные сады. Растения животные не касаются, но во время рытья тоннелей могут повредить корневую систему. Поэтому их пытаются избавиться.

И вот семь способов сделать это, не ранив и не убив самое животное.

Шумовые отпугиватели

Кроты имеют очень чуткий слух, поэтому их очень пугают и раздражают громкие звуки. Самым популярным способом борьбы с животными ультразвуковые и звуковые отпугиватели. Эти устройства имеют вид штырей, которые вонзаются в землю в местах скопления кротовин.

Можно создать и бесплатную альтернативу — например, взять радио на батарейках, положить его в непромокающий пакет и положить на кучку земли, которую вырыл крот.

Вертушка

Воздушная вертушка – еще один эффективный способ отпугнуть от участка кротов с помощью вибраций. Для изготовления берут металлический или деревянный штырь, втыкаемый в землю. Когда вертушка вращается, то создает колебания, распространяющиеся через грунт.

Ловушка-труба

Такую ловушку помещают в кротовой тоннель. Когда животное проходит по нему, то застревает в трубе. Затем ловушку нужно вытащить и выпустить крота подальше от своего жилья. Больше всего кротовые понравятся пойма реки, поле, лиственный лес. Не оставляйте ловушки на более одного дня, потому что кротовые нужно есть постоянно и через 14 часов наступит смерть зверька.

Самодельные ловушки

Вы можете и самостоятельно изготовить простую и гуманную ловушку. Для этого раскопайте кротовину и вройте в землю емкость (трехлитровая банка, ведро). Сверху накройте конструкцию куском шифера или доской, а на дно емкости насыпьте земли и немного дождевых червей. Стальные ведра лучше не использовать, потому что запах металла может отпугнуть животное от ловушки.

Ароматические отпугиватели своими руками

Хотя зрение у крота развито плохо, но животное имеет хорошее обоняние. Поэтому можно поместить в тоннеле нечто, отличающееся сильным запахом. Рекомендуется использовать:

кофейную гущу;

тухлые яйца, испорченную рыбу;

тряпки, смачивающиеся в мазуте или бензине;

чеснок;

острый перец;

касторовое масло.

В магазинах можно найти и специальные ароматические гранулы, которые рассыпают на участке и поливают водой или засыпают в кротовину.

Как избавиться от крота во дворе с помощью растений

Некоторые растения способны отпугнуть крота. К ним относятся:

бархатцы — выделяют в почву природные инсектициды, лишая кротов пищи;

нарциссы — имеют токсичные корни;

рябчик императорский — запах отпугивает кротов;

съедобные растения с сильным запахом – лук, чеснок, сельдерей, укроп, базилик.

Эффективный забор от кротов

Этот способ считается самым надежным, хотя он требует много времени и сил. По периметру всего участка устанавливают подземный забор. Можно сделать его и как канаву, которую наполняют щебнем или битым кирпичом. Также можно врыть в землю листовую сталь или сетку.

Минимальная глубина забора должна составлять один метр. Теоретически крот может прорыть туннель и под сеткой, но когда животное сталкивается с преградой, то, чаще всего, разворачивается в другую сторону. Кроты могут передвигаться и по поверхности, поэтому преграда должна также иметь высоту хотя бы 20 см.

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