Кофе, нарциссы и ультразвук: семь способов, чтобы гуманно избавиться от кротов на участке

На поверхности земли часто стали появляться рыхлые кучки земли? Скорее всего, на участке завелся крот. Как избавиться от крота во дворе с помощью гуманных способов?
Кроты производят большую часть своей жизни под землей. С помощью крепких лопатообразных передних конечностей они роют туннели, которые используют для охоты и передвижения. За один день животное может нарыть около 50 м таких тоннелей. Питаются кроты дождевыми червями, личинками гусениц, улитками, жуками, мелкими грызунами, земноводными. Холмы, которые можно увидеть на поверхности почвы – это ловушки. Так животное привлекает дождевых червей.
Любят кроты рыхлую и мягкую почву, поэтому самым комфортным местом их обитания являются именно ухоженные сады. Растения животные не касаются, но во время рытья тоннелей могут повредить корневую систему. Поэтому их пытаются избавиться.
И вот семь способов сделать это, не ранив и не убив самое животное.
Шумовые отпугиватели
Кроты имеют очень чуткий слух, поэтому их очень пугают и раздражают громкие звуки. Самым популярным способом борьбы с животными ультразвуковые и звуковые отпугиватели. Эти устройства имеют вид штырей, которые вонзаются в землю в местах скопления кротовин.
Можно создать и бесплатную альтернативу — например, взять радио на батарейках, положить его в непромокающий пакет и положить на кучку земли, которую вырыл крот.
Вертушка
Воздушная вертушка – еще один эффективный способ отпугнуть от участка кротов с помощью вибраций. Для изготовления берут металлический или деревянный штырь, втыкаемый в землю. Когда вертушка вращается, то создает колебания, распространяющиеся через грунт.
Ловушка-труба
Такую ловушку помещают в кротовой тоннель. Когда животное проходит по нему, то застревает в трубе. Затем ловушку нужно вытащить и выпустить крота подальше от своего жилья. Больше всего кротовые понравятся пойма реки, поле, лиственный лес. Не оставляйте ловушки на более одного дня, потому что кротовые нужно есть постоянно и через 14 часов наступит смерть зверька.
Самодельные ловушки
Вы можете и самостоятельно изготовить простую и гуманную ловушку. Для этого раскопайте кротовину и вройте в землю емкость (трехлитровая банка, ведро). Сверху накройте конструкцию куском шифера или доской, а на дно емкости насыпьте земли и немного дождевых червей. Стальные ведра лучше не использовать, потому что запах металла может отпугнуть животное от ловушки.
Ароматические отпугиватели своими руками
Хотя зрение у крота развито плохо, но животное имеет хорошее обоняние. Поэтому можно поместить в тоннеле нечто, отличающееся сильным запахом. Рекомендуется использовать:
- кофейную гущу;
- тухлые яйца, испорченную рыбу;
- тряпки, смачивающиеся в мазуте или бензине;
- чеснок;
- острый перец;
- касторовое масло.
В магазинах можно найти и специальные ароматические гранулы, которые рассыпают на участке и поливают водой или засыпают в кротовину.
Как избавиться от крота во дворе с помощью растений
Некоторые растения способны отпугнуть крота. К ним относятся:
- бархатцы — выделяют в почву природные инсектициды, лишая кротов пищи;
- нарциссы — имеют токсичные корни;
- рябчик императорский — запах отпугивает кротов;
- съедобные растения с сильным запахом – лук, чеснок, сельдерей, укроп, базилик.
Эффективный забор от кротов
Этот способ считается самым надежным, хотя он требует много времени и сил. По периметру всего участка устанавливают подземный забор. Можно сделать его и как канаву, которую наполняют щебнем или битым кирпичом. Также можно врыть в землю листовую сталь или сетку.
Минимальная глубина забора должна составлять один метр. Теоретически крот может прорыть туннель и под сеткой, но когда животное сталкивается с преградой, то, чаще всего, разворачивается в другую сторону. Кроты могут передвигаться и по поверхности, поэтому преграда должна также иметь высоту хотя бы 20 см.
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