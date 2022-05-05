Кофейни и заводы: в Днепропетровщину переехали предприятия из зоны боевых действий

Кофейни и заводы: в Днепропетровщину переехали предприятия из зоны боевых действий

В Днепропетровскую область переехали заводы, предприятия и кофейни из Донетчины и Луганщины, где идут боевые действия.

Об этом 5 мая рассказал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Предприниматели перевезли оборудование и сырье. На Днепропетровщине им помогли найти помещения для работы и расселить людей.

"Уже работает Краматорский завод специального крепления. В мае приступят к работе швейное производство из Лисичанска, сеть кофеен из Северодонецка и Краматорский завод по производству промышленных машин. Еще 7 компаний разместили в нашей области свои склады ", — отметил Резниченко.

Напомним, вечером 4 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Днепру. Одна попала в объект железнодорожной инфраструктуры, вторую – сбили силы ПВО. По состоянию на утро на Днепропетровщине все спокойно, ночь прошла с тревогой, но без обстрелов.

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