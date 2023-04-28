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Кофейный маринад для шашлыка: мясо будет вкусным и сочным

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1058
Время на прочтение
2 мин
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Кофейный маринад для шашлыка: мясо будет вкусным и сочным

Как замариновать шашлык, чтобы был мягким? / Фото: pixabay.com

Весной учащаются пикники с друзьями на природе. Главным блюдом остается шашлык. Как мариновать шашлык, чтобы был мягким – читайте в материале ТСН.ua.

В Сети можно найти немало рецептов, рассказывающих, как правильно приготовить шашлык. Но если вы хотите так замариновать свинину, чтобы она была сочной, мягкой и вкусной, стоит попробовать рецепт от Шеф-повара. С таким мясом любой пикник на природе точно не удастся.

Ингредиенты:

  • 500 г свинины;
  • 150 г лука;
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы;
  • 2 чайные ложки бальзамического уксуса;
  • 200 мл натурального заварного кофе;
  • 2 столовых ложки масла;
  • молотый перец, соль по вкусу.

Как замариновать шашлык, чтобы был мягкий:

  1. Свинину порежьте кубиками, добавьте бальзамический уксус, дижонскую горчицу, растительное масло, перец и соль.
  2. Влейте холодный заварной кофе и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом.
  3. Сверху на мясо выложите кольца лука.
  4. Маринуется свинина в кофе примерно 4-12 часов в холодильнике.

Готовый шашлык можно смело жарить на открытом воздухе. А если у вас нет такой возможности, можете воспользоваться мультиваркой. Для этого в кастрюлю мультиварки выкладывается мясо с луком, улетучиваются остатки маринада, а дальше готовится в режиме "Мясо" 10 минут. К этому домашнему рецепту нужно добавить еще 100 мл молока, чтобы получить вкусный соус. После этого тушите мясо под открытой крышкой еще 5-7 минут.

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Дата публикации
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