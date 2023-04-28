Кофейный маринад для шашлыка: мясо будет вкусным и сочным

Весной учащаются пикники с друзьями на природе. Главным блюдом остается шашлык. Как мариновать шашлык, чтобы был мягким – читайте в материале ТСН.ua.

В Сети можно найти немало рецептов, рассказывающих, как правильно приготовить шашлык. Но если вы хотите так замариновать свинину, чтобы она была сочной, мягкой и вкусной, стоит попробовать рецепт от Шеф-повара. С таким мясом любой пикник на природе точно не удастся.

Ингредиенты:

500 г свинины;

150 г лука;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

2 чайные ложки бальзамического уксуса;

200 мл натурального заварного кофе;

2 столовых ложки масла;

молотый перец, соль по вкусу.

Как замариновать шашлык, чтобы был мягкий:

Свинину порежьте кубиками, добавьте бальзамический уксус, дижонскую горчицу, растительное масло, перец и соль. Влейте холодный заварной кофе и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Сверху на мясо выложите кольца лука. Маринуется свинина в кофе примерно 4-12 часов в холодильнике.

Готовый шашлык можно смело жарить на открытом воздухе. А если у вас нет такой возможности, можете воспользоваться мультиваркой. Для этого в кастрюлю мультиварки выкладывается мясо с луком, улетучиваются остатки маринада, а дальше готовится в режиме "Мясо" 10 минут. К этому домашнему рецепту нужно добавить еще 100 мл молока, чтобы получить вкусный соус. После этого тушите мясо под открытой крышкой еще 5-7 минут.

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