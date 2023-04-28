Кофейный маринад для шашлыка: мясо будет вкусным и сочным

Весной учащаются пикники с друзьями на природе. Главным блюдом остается шашлык. Как мариновать шашлык, чтобы был мягким – читайте в материале ТСН.ua.
В Сети можно найти немало рецептов, рассказывающих, как правильно приготовить шашлык. Но если вы хотите так замариновать свинину, чтобы она была сочной, мягкой и вкусной, стоит попробовать рецепт от Шеф-повара. С таким мясом любой пикник на природе точно не удастся.
Ингредиенты:
- 500 г свинины;
- 150 г лука;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 2 чайные ложки бальзамического уксуса;
- 200 мл натурального заварного кофе;
- 2 столовых ложки масла;
- молотый перец, соль по вкусу.
Как замариновать шашлык, чтобы был мягкий:
- Свинину порежьте кубиками, добавьте бальзамический уксус, дижонскую горчицу, растительное масло, перец и соль.
- Влейте холодный заварной кофе и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом.
- Сверху на мясо выложите кольца лука.
- Маринуется свинина в кофе примерно 4-12 часов в холодильнике.
Готовый шашлык можно смело жарить на открытом воздухе. А если у вас нет такой возможности, можете воспользоваться мультиваркой. Для этого в кастрюлю мультиварки выкладывается мясо с луком, улетучиваются остатки маринада, а дальше готовится в режиме "Мясо" 10 минут. К этому домашнему рецепту нужно добавить еще 100 мл молока, чтобы получить вкусный соус. После этого тушите мясо под открытой крышкой еще 5-7 минут.
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